Seis personas fueron asesinadas en las últimas 24 horas en diferentes hechos, cuatro en Montevideo, uno en Paysandú y otro en Canelones. En rueda de prensa, el jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, dijo que el país enfrenta “una epidemia de violencia” que trasciende el ámbito del delito. En cuanto a los homicidios, Lotito dijo que es un tipo de delito complejo para investigar y difícil de prevenir y que la policía está trabajando en los lugares de la capital donde ocurren más homicidios, aunque aclaró que en estos casos no están concentrados en una zona, dado que fueron en Buceo, Casabó, Cerro Norte y La Aguada.

Lotito señaló que “la única manera de intentar prevenir el delito de homicidio es mediante inteligencia policial, de cruzamiento de información entre las diferentes unidades de la policía, y analizar los grupos criminales que operan en el país”. Además, señaló que un alto porcentaje de los homicidios es “consecuencia de conflictos criminales”. “Estudiando estos grupos criminales, es la única manera de prevenir este tipo de incidentes”, agregó.

Todas las víctimas son hombres de entre 15 y 50 años. Este jueves, en la zona del Liceo 30 del Buceo, un hombre de 39 años recibió un disparo en el tórax. También fue asesinado un hombre de 47 años en Cerro Norte, en Pasaje 51 y Haití. Más temprano, un hombre de 26 años fue víctima de homicidio en la zona de Casabó en un hecho donde también fue herido su hermano. En la noche del miércoles fue asesinado un adolescente de 15 años en la zona de Pinar Norte, en un ataque en el que también resultó herido un joven de 21 años. En la tarde del miércoles, en la zona de la Aguada, fue asesinado un hombre de 50 años, también con arma de fuego. Horas antes, en Paysandú, un hombre de 42 años fue asesinado de un disparo en el centro de la ciudad.