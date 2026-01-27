El representante de fútbol Maximiliano Rodríguez realizó una denuncia penal, tras recibir un mensaje por mail en el que le pedían 400.000 dólares en bitcoin a cambio de no difundir información supuestamente contenida en los correos enviados a Gustavo Basso con información de los negocios con Pasfer, una de las tomadoras de Conexión Ganadera.

Al no recibir el dinero, el hacker, que figuraba como “Argenhacker”, bajó su reclamo y le dio un plazo para transferir 75.000 dólares en bitcoin. Ante eso, Rodríguez realizó una denuncia penal ante la Unidad de Cibercrimen, según confirmó a la diaria su abogado, Carlos Balbi.

La denuncia fue presentada el 1º de diciembre, pero aún no fue designada una Fiscalía para avanzar en el caso. Los correos fueron recibidos unos días después de que Rodríguez declarara por segunda vez ante el fiscal Enrique Rodríguez. En esas declaraciones, el contratista fue consultado por la transferencia de 23 millones de dólares desde Conexión Ganadera a Pasfer SA y el vaciamiento de los campos de la tomadora, ubicados en Puntas de Ayala, en Treinta y Tres.

Rodríguez admitió haber firmado contratos con 62 damnificados y expresó su disposición a indemnizarlos, aunque, por el momento, no logró demasiados avances para cerrar un acuerdo. Según su versión, el dinero fue transferido por adelantos de venta, aunque no pudo explicar el faltante de más de 4.950 cabezas de ganado en sus campos.

Además, la fiscalía investiga si existió falsificación de los registros de compra del ganado que llegó a los campos de Pasfer o si efectivamente el ganado fue comprado. Si bien el fiscal buscaba cerrar la investigación sobre Pasfer el año pasado, la audiencia de formalización quedará para febrero. Según publicó El Observador, Rodríguez prevé imputarle un delito de apropiación indebida y falsificación ideológica. Por la naturaleza de los delitos, el fiscal no está obligado a pedir la prisión preventiva contra Rodríguez.