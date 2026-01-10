La Justicia imputó a un integrante de la banda de Luis Alberto Betito Suárez por los delitos de negociación de estupefacientes, tráfico interno de armas y porte de armas con signos adulterados.

Según informó El Observador, la Justicia dispuso la prisión preventiva para el noveno miembro de la organización criminal liderada por Suárez, que es investigada por el fiscal especializado en Estupefacientes de 3º turno, Rodrigo Morosoli.

En noviembre, la jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, imputó a Suárez por un delito de posesión de sustancias estupefacientes con prisión preventiva por 180 días. Suárez, que cuenta con 11 antecedentes penales, estaba en libertad desde febrero de 2023 y, si bien la policía lo identificaba como el líder de Los Suárez, hasta el momento de su detención no tenía requisitoria.

A fines de diciembre fue imputado el principal colaborador de Suárez. La investigación, que implicó seguimientos y análisis de las comunicaciones a partir de los celulares incautados durante los operativos de noviembre, determinó que el principal colaborador, que vivía con Suárez en la zona del Mercado Agrícola, quedó al frente del negocio luego de la detención del líder.

En febrero del año pasado, Suárez fue víctima de un ataque armado cuando dos adolescentes en moto llegaron a la esquina de Berna y Egipto y le dispararon, hiriéndolo en el abdomen. Con cuatro heridas de bala, Suárez fue trasladado en taxi hasta la emergencia del hospital del Cerro y luego al hospital Maciel, el que abandonó por propia voluntad, por la seguridad de los trabajadores del hospital.