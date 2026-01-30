La Policía incautó el arma utilizada en el atentado contra la fiscal de Corte adjunta, Mónica Ferrero, ocurrido el 29 de setiembre, cuando al menos dos personas ingresaron al patio de su casa, en el barrio Brazo Oriental. Según informó Canal 4, el arma incautada fue la utilizada para disparar sobre la ventana de la casa.

La principal línea de investigación es que el atentado fue perpetrado por personas con vínculos con el narcotraficante Sebastián Marset. Hasta ahora, fueron ocho las personas imputadas por este caso, que es investigado por la fiscal especializada en Estupefacientes Angelita Romano y efectivos de la Dirección de Información e Inteligencia Policial (DGIIP), en coordinación con la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.

La última detención se concretó la semana pasada en la ciudad de Las Piedras, donde se incautaron dos armas de fuego, cartuchos, estupefacientes, dos automóviles y dinero en efectivo en pesos uruguayos, guaraníes, pesos chilenos, argentinos, reales y dólares. Además, se incautaron celulares y documentos de identidad presuntamente falsificados.

El detenido fue imputado por un delito de asociación para delinquir, atentado agravado, posesión de sustancias estupefacientes prohibidas, receptación, uso de documento o certificado público falso, tráfico interno de armas y municiones en la modalidad de depósito, y porte y tenencia de arma de fuego, con signos de identificación adulterados.

La investigación continúa sobre la organización liderada por Sebastián Marset, vinculada a otros atentados contra las autoridades, el primero de ellos contra la brigada antidrogas, en mayo de 2020, cuando un vehículo arrojó una granada sobre la fachada de la sede de la Brigada Antinarcóticos y luego enviaron un mensaje con amenazas a la fiscal Ferrero, firmado por PCU (Primer Cártel Uruguayo). Además, el socio de Marset, Diego Fernández Albín, fue condenado por el atentado contra la fachada del Instituto Nacional de Rehabilitación ocurrido en diciembre de 2024.