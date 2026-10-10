Caso Penadés: la Justicia dispuso prisión domiciliaria para Sebastián Mauvezín

El Tribunal de Apelaciones en lo penal de 4º turno revocó la medida cautelar dispuesta por la jueza Marcela Vargas y decretó la prisión domiciliaria total para Sebastián Mauvezín, acusado por Delitos Sexuales en la causa Penadés, según informó El Observador. En tanto, se confirmó la prisión preventiva del exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés, sobre quien pesa un pedido de 16 años de cárcel.

Mauvezín estaba en libertad desde el 1º de octubre, cuando Vargas dispuso el cese de la prisión domiciliaria y el cierre de fronteras. La medida fue apelada por la fiscal del caso, Isabel Ithurralde, y los abogados del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, quienes señalaron los riesgos procesales que podría implicar, algo que fue considerado por el Tribunal para revertir el fallo.

Por su parte, Penadés deberá continuar en prisión preventiva, dado que el Tribunal confirmó el rechazo al pedido de su defensa de pasar a prisión domiciliaria.

Penadés es acusado como autor de diez delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual agravados, un delito de violación, un delito de atentado violento al pudor, un delito de asociación para delinquir y uno de cohecho en calidad de coautor.

En tanto, Mauvezín, signado como quien presentaba las víctimas a Penadés, es acusado por siete delitos de contribución a la explotación sexual y podría recaer sobre él una pena de seis años de penitenciaría.