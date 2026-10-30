Sara Goldring alcanzó un acuerdo abreviado y deberá resarcir a los damnificados

La Justicia la condenó por un delito de apropiación indebida por 24 meses de prisión, que sustituirá por libertad a prueba.

El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, alcanzó un acuerdo abreviado con la excorredora de la bolsa Sara Goldring, quien fue condenada por un delito de apropiación indebida a 24 meses de prisión, que serán sustituidos por un régimen de libertad a prueba.

Más de 140 damnificados denunciaron a Goldring por las pérdidas que sufrieron, estimadas en 100 millones de dólares, en su empresa Custodia Valores Mobiliarios (CVM). Rodríguez alcanzó finalmente un acuerdo con la defensa de Goldring, a cargo de Marcelo Domínguez y Gonzalo Fernández, por el cual la empresaria reconoció su responsabilidad en los hechos.

“La imputada se apropió, convirtiéndolo en provecho de un tercero, de los activos que le fueron confiados y entregados por muchos de sus clientes, y si bien no lo hizo en su beneficio particular, no cumplió con las obligaciones de restituir o de hacer un uso determinado de los mismos”, señala el texto del acuerdo.

Según el acuerdo firmado entre la defensa y la fiscalía, “de tal magnitud fueron las pérdidas sufridas que la imputada reconoció ante esta Fiscalía que para que no se produjera una corrida de clientes, al enterarse de lo que estaba ocurriendo, les ocultó a éstos información”.

La investigación penal logró acreditar que en los estados de cuenta que se remitían por la empresa a sus clientes no se reflejaban las pérdidas ni la realidad económica de cada persona. El documento plantea que los clientes, “al no enterarse de las graves pérdidas sufridas, no pudieran tomar decisiones o efectuar instrucciones a la corredora para evitar que se siguiera dando la fuga de su capital, en defensa de sus propios intereses”.

“De esa forma artificial, la imputada evitaba que se le fueran los clientes y que, en muchos de los casos, retiraran –o pretendieran hacerlo– el saldo del capital que aún les quedaba en CVM. Mantener a esos clientes dentro de su cartera le permitía a la imputada seguir efectuando operaciones de inversión”, agregaron.

El acuerdo abreviado, que fue validado por el juez de Crimen Organizado de 1º turno, Alejandro Asteggiante, implica que Goldring cumpla con arresto domiciliario nocturno durante seis meses, fije domicilio y se presente en una seccional policial durante 12 meses. Además, deberá realizar cuatro horas semanales de servicios comunitarios durante ocho meses.

Las pérdidas generadas por el accionar de Goldring, entre junio de 2021 y mayo de 2022, alcanzan los 21.486.401 dólares, pero en el marco de la causa de concurso la ahora condenada se comprometió a pagar 12.891.841 dólares.

Si bien en diciembre, cuando el fiscal Rodríguez presentó la acusación contra Goldring, había pedido una pena de cuatro años de cárcel por un delito de apropiación indebida, al cerrar este acuerdo Goldring se comprometió a pagar a los acreedores un millón de dólares más como reparación del perjuicio y mitigación del daño, algo que influyó para la reducción de la pena.