Un policía y otras tres personas fueron detenidas por explotación sexual de menores vinculadas a centros del INAU

Cuatro personas, entre ellas un policía, fueron detenidas como sospechosas de participar en un esquema de explotación de menores de edad vinculadas a centros del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Según consta en un comunicado conjunto difundido por el Ministerio del Interior (MI) y el INAU, las detenciones se enmarcan en la operación Tridente, a raíz de denuncias por salidas no autorizadas de adolescentes vinculadas al instituto.

De acuerdo con lo informado por Subrayado con base en fuentes del caso, producto de esas denuncias, la Policía logró acceder al celular de una de las víctimas y constatar la existencia de una red de explotación. Según este medio, hay por lo menos dos víctimas, una de 13 años y otra de 17, y entre los detenidos se encuentra un efectivo de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de la Policía.

Las pericias llevaron a diferentes allanamientos en los barrios Belvedere y Maracaná, en Montevideo, así como en San Gregorio de Polanco, donde, además de los arrestos mencionados, se incautaron teléfonos celulares, computadoras y una balanza de precisión, además de munición 9 milímetros, informaron las autoridades. Simultáneamente, una quinta persona acudió por sus propios medios a la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol y fue indagada y emplazada.

Si bien no hay mención al número total de personas perjudicadas, en el comunicado se indica que el INAU y la Fiscalía desplegaron “los mecanismos necesarios para que las víctimas estuvieran resguardadas”. Añade que las averiguaciones continúan bajo el liderazgo de la fiscal de Delitos Sexuales de quinto turno de Montevideo, Verónica Bujarín, que dispuso la pericia técnica de los dispositivos incautados y “el traslado de las personas detenidas para continuar con las diligencias correspondientes”.