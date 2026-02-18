A través de un operativo conjunto entre la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio del Interior (MI) se incautó mercadería por un valor superior a 8.500.000 pesos, informaron las autoridades. Los cigarrillos fueron el principal rubro incautado, con un total de 1.630 cartones y 132.400 unidades recuperadas, de acuerdo con la publicación.

En el departamento de Rivera, la Regional Norte de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) realizó una investigación en colaboración con el Grupo de Respuesta e Investigación Aduanera (GRIA). Además de la formalización de varias personas, el operativo tuvo como resultado la incautación de 1.630 cartones de cigarrillos pertenecientes a diversas marcas como LM, 51, Rohtman, Villarrica, Fox, Chesterfield, Marlboro, Coronado, Bill, Gift y San Marino. También se recuperó “mercadería variada” entre la que listaron “shampoo, desodorantes, jabones, tabaco, hojillas, encendedores y jarras eléctricas”, lo que fue valorado en 5.958.395 pesos.

También se realizaron incautaciones durante controles en carreteras a ómnibus interdepartamentales de transporte de pasajeros. Personal de la Aduana Móvil Norte interceptó un vehículo que circulaba por la ruta 5 y constató que llevaba 20.000 unidades de cigarrillos marca Fox en la bodega, valorados en 220.000 pesos.

Sobre la misma ruta, la revisión de otro ómnibus derivó en la recuperación de un paquete de iguales características pero marca Gift. Finalmente, lo mismo ocurrió sobre la ruta 30, cuando al inspeccionar un ómnibus de pasajeros se localizó un total de 40.000 unidades de cigarrillos marca Gift, con un valor en el mercado que asciende aproximadamente a 440.000 pesos, según la DNA.

Otras incautaciones en Montevideo, Maldonado, Salto y Mercedes

Al margen de las rutas nacionales, también se desarrollaron operativos en Montevideo y en varias ciudades del interior. En la capital se incautó mercadería por un valor superior a 200.000 pesos tras “inspeccionar centros de envío y recepción de encomiendas”, donde se ubicó mercadería en infracción aduanera variada y compuesta por “cosméticos en general, calzados, ropa, electrodomésticos y accesorios de celular”, consignó la institución.

En la ciudad de Maldonado, personal del GRIA y de la Aduana Móvil Sur realizaron un allanamiento que permitió recuperar un vehículo Citroën, unas 49.400 unidades de cigarrillos y más de 200 botellas de bebidas alcohólicas. También se incautó “tabaco, pasta de dientes, café, máquinas de afeitar, hojillas, desodorante, tabaco, jabones y golosinas” que se encontraban en infracción, lo que totalizó 1.214.639 pesos.

Por otro lado, en la capital salteña, personal de la DNA inspeccionó empresas de envío y recepción de encomiendas, lo que llevó a localizar mercadería en infracción, entre la que había maquillaje y esmalte de uñas, entre otras, por un total de 307.250 pesos. Lo mismo se aplicó en la ciudad de Mercedes, perteneciente al departamento de Soriano, donde al inspeccionar este tipo de centros se recuperó unas 3.000 unidades de cigarrillos Gift, cosméticos, prendas de vestir, proteínas y botellas térmicas valuadas en 72.000 pesos.