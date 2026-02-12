Ricardo Medina durante una audiencia de control de acusación de la causa Michelini-Gutiérrez Ruiz, en el juzado de la calle Juan Carlos Gómez en Montevideo.

El policía retirado Ricardo Medina, condenado por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar, denunció ante la seccional 13ª que fue desconectado de los monitores y suero cuando se encontraba internado en el hospital policial.

Según la denuncia, a la que accedió la diaria, Medina, que cumple condena en la cárcel de Domingo Arena, había sido trasladado al Centro de Tratamiento Intensivo del Hospital Policial tras sufrir una caída de una escalera y al conocer su identidad, los enfermeros comenzaron a discutir sobre su atención y lo desconectaron.

La denuncia fue presentada por la hija de Medina, quien a partir del relato de su padre planteó que fue desconectado de los equipos de monitoreo y suero. “Según pude saber se produjo una discusión entre varios operadores del CTI. Unos que se negaban a atender a `un violador de los derechos humanos´ y otros que no estaban de acuerdo con esa actitud. Transcurrido un tiempo un enfermero entró a la habitación y al ser preguntado por mi padre si estaban planeando algo en contra de él, respondió que sí, pero que él no estaba de acuerdo” y reconectó los aparatos.

“En definitiva le desconectaron los controles de presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, y otros. Luego de discutir las medidas presuntamente de desagravio que iban a adoptar, reconectaron los aparatos de control, con excepción del suero y presión arterial (...) Está claro que intentaron dejar al paciente librado a su suerte, cuando no facilitar las condiciones para su deceso”, señala la denuncia.

Ricardo Medina, quien se integró al Servicio de Información y Defensa en 1976, fue uno de los primeros represores en ser detenido y procesado por la justicia en setiembre de 2005 en la causa que investigó 28 homicidios cometidos en la dictadura cívico militar y fue condenado en 2009 a 20 años de penitenciaría. También fue imputado en la causa que investiga decenas de crímenes de lesa humanidad contra uruguayos en Argentina.

En esa causa, Medina fue acusado por la supresión y suposición de estado civil de Gelman y Zaffaroni; las privaciones de libertad de Laguna y sus hijos Sandro, Tania y Leonardo Soba; Beatriz Inés Castelonese y sus hijos Beatriz y Alberto Mechoso; Beatriz Barboza y Francisco Javier Peralta. Además, sobre Barboza y Peralta se le imputó un delito de lesiones graves y un delito de rapiña contra la familia Soba y la familia Mechoso.