Movilización de damnificados por la estafa de Conexión Ganadera frente a la Fiscalía General de la Nación, en la Ciudad Vieja de Montevideo (archivo, mayo de 2025).

La semana del 16 al 24 de febrero será clave en la causa de Conexión Ganadera, dado que declararán como indagados ante la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de Enrique Rodríguez, los hijos de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow y de Daniela Cabral y Gustavo Basso.

En ese marco, el abogado Juan Pablo Decia, que representa a decenas de damnificados, presentó el miércoles un escrito ante la fiscalía, en el que mencionó diversos hechos de apariencia delictiva para que sean investigados y que tienen a las hijas de Basso y a su yerno como protagonistas.

En concreto, en el escrito al que accedió la diaria se mencionó que los informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero y de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, que están incorporados en la carpeta de investigación, se detectó que después del fallecimiento de Basso (el 28 de noviembre de 2024) “se movieron altos volúmenes de dinero en poco tiempo entre cuentas de sus empresas y familiares, realizados por su señora Daniela Cabral, su hija Agustina Basso y su yerno Alfredo Rava”.

Los movimientos bancarios

Se detectó que, por ejemplo, de la cuenta de Agustina Basso y Rava se transfirió a una cuenta de HSBC de Gustavo Basso y Cabral 1.361.713 dólares mediante unas 15 transferencias. Asimismo, desde una cuenta del Banco República, Agustina Basso y Rava transfirieron a una cuenta de Gustavo Basso y Cabral un monto de 379.488,52 dólares. En pesos, enviaron 2.470.767,32 a la cuenta de HSBC de los socios de Conexión.

Al respecto, Decia señaló que habría que “preguntarse cómo generaron esos casi 1.810.000 de dólares” y, en particular, que es “sumamente llamativo que todas esas transferencias” se realizaron entre el 4 de diciembre y el 15 de enero de 2025, es decir, después de la muerte de Basso y de la cesación de pagos de Conexión Ganadera. “Este dinero, que supera los 1.800.000 dólares, se depositó en cuentas de Gustavo Basso [administradas por Daniela Cabral] y se desconoce su destino. Lo que se sabe sí -y a ciencia cierta- es que no se utilizó para pagarles a los inversores honrando los compromisos asumidos”.

Por otra parte, se apunta que Agustina Basso figura como ordenataria en cuentas de Conexión Ganadera y se menciona una en Scotiabank, otras en el banco HSBC y otras de Bamidal SA, una de las empresas vinculadas a Conexión Ganadera. El abogado puntualizó en el escrito que “toda esta operativa deja en evidencia que Agustina Basso tenía amplias potestades para manejar dinero entre cuentas de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, Alfredo Rava, Bamidal SA y Candelaria Basso”.

Por otra parte, señaló que “resulta evidente” que Agustina y Candelaria Basso y Cabral “conocían a la perfección los movimientos de muchas de las cuentas involucradas en estas maniobras fraudulentas y entramado societario, donde todos -desde diferentes roles- contribuyeron a ocultar y a vaciar el dinero proveniente del conjunto económico Conexión Ganadera”. A juicio de Decia, por la “evidencia existente” se debería formalizar la investigación penal en contra de Candelaria y Agustina Basso y Alfredo Rava “como presuntos autores responsables de un delito de lavado de activos en la modalidad conversión o tenencia o en su defecto bajo la modalidad de ocultamiento y asistencia”, así como se les debería imputar un presunto delito de asociación para delinquir.