La Justicia condenó a dos expolicías que integraban una red de contrabando y narcotráfico en Rivera tras alcanzar un acuerdo abreviado con la fiscal de tercer turno, Alejandra Domínguez.

Uno de los expolicías fue condenado a dos años y nueve meses de penitenciaría por un delito de contrabando, receptación de implementos de uso policial y suministro de estupefacientes; el otro expolicía fue condenado por suministro de estupefacientes a dos años y seis meses.

Además, se alcanzó un acuerdo con otra persona que fue condenada a diez meses de libertad a prueba y trabajos comunitarios, por un delito de contrabando. El hombre deberá presentarse ante la seccional más cercana una vez por semana.

Otro de los involucrados no alcanzó un acuerdo con la fiscalía y fue imputado por un delito de contrabando, con arresto domiciliario total por 120 días mientras avanza la investigación. En los operativos se detuvo a una quinta persona, un policía en actividad, que quedó en libertad en calidad de emplazado.

Los integrantes de la organización fueron detenidos durante un operativo realizado por la Regional Norte de Rivera, de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, en el que fueron incautadas nueve cajas de cigarrillos, uniformes policiales, documentos de la Policía, cocaína y dinero en efectivo, en pesos uruguayos, argentinos y dólares. Además, se incautó una camioneta y 14 celulares. El dinero y los bienes incautados quedaron a dispocisión de la Junta Nacional de Drogas y Rentas Generales.