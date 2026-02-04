En las últimas horas trascendió que el exdiputado del Partido Nacional (PN) Javier Radiccioni está detenido tras una denuncia por violencia doméstica que realizó su expareja.

De acuerdo con una publicación del periodista Eduardo Preve, el actual dirigente blanco la “golpeó con un objeto en la cabeza” y le ocasionó “una lesión con sangrado” este martes a las 20.30.

La información policial, a la que accedió la diaria, dio cuenta de que la Policía fue notificada por una pariente de la víctima. Al concurrir al domicilio, la mujer narró que, producto de una discusión que tuvieron por su hijo de 9 meses, Radiccioni le lanzó un vaso en el rostro y el impacto le ocasionó un corte en el labio.