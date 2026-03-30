Los abogados Juan Pablo Decia y Santiago Alonso presentaron una ampliación de la denuncia contra la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral y contra Bettina Basso, hermana del socio fundador de Conexión Ganadera, fallecido en un siniestro de tránsito no accidental el 28 de noviembre de 2024.

En la denuncia a la que accedió la diaria, los abogados plantean que Cabral, en su calidad de titular de la tomadora de ganado Don Coraje, firmó unos 120 contratos con unos 60 inversores de Conexión Ganadera por más de 10.000 cabezas de ganado, que nunca fueron adquiridas por la empresa, en una maniobra realizada entre febrero de 2014 y diciembre de 2024 por un monto estimado en 6.7 millones de dólares. Además hay un contrato fechado el 2 de enero de 2025, luego de la muerte de Basso, por unos 215 mil dólares. La denuncia señala que en el Sistema Nacional de Información Ganadera figuran apenas 208 animales.

“Bajo una razón social inexistente que no gestionaba el ganado que surge de los contratos ni cuenta con animales suficientes, en base a la auditoría realizada por el MGAP, ni reintegró los fondos entregados por los clientes. Así, configuraría el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, sin perjuicio de otros tipos penales previstos por la normativa vigente y derivados de las citadas conductas”.

La denuncia, de la que también dio cuenta el periodista Eduardo Preve, reclama al fiscal de la causa, Enrique Rodríguez, la ampliación de la formalización del proceso contra Daniela Cabral por un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, tal como plantea el artículo 30 de la Ley de Lavado de Activos que establece penas de entre dos y 15 años de penitenciaría para quien “convierta o transfiera bienes, productos o instrumentos” que procedan de actividades delictivas precedentes al lavado.

La denuncia contra la hermana de Gustavo Basso

El documento presentado al fiscal Rodríguez también apunta a la hermana de Gustavo Basso, Bettina Basso Pallares, por unas 600 transferencias que involucran al cambio Varzy S.A, al escritorio Gustavo Basso y a Conexión Ganadera. El cambio Varzy pasó a manos de Gustavo y Bettina Basso y su madre, Mirtha Pallares, en agosto de 2021, tras el fallecimiento del padre de los Basso Pallares. El 10 de junio de 2022, Gustavo cedió su parte (25%) a su hermana, quien se quedó con el 50% del cambio Varzy.

“Los montos no siempre son equivalentes (como corresponde en operaciones de cambio), sino que se fraccionan entre dos cuentas beneficiarias o carecen de transacción consecutiva”, señala la denuncia. En escrito plantea que Conexión Ganadera habría realizado 197 transferencias a Cambio Varzy por un total de 4.2 millones de dólares. “De este importe, solo habrían regresado 73 operaciones por 96.190.500 pesos uruguayos, desde Varzy a Conexión”, señala la denuncia.

A su vez, señalan que Bettina Basso se constituyó como beneficiaria de 222 transferencias por un total de 23.9 millones de pesos, en su mayoría por operaciones procedentes de las cuentas del escritorio de Gustavo Basso y Conexión Ganadera.

Los denunciantes plantearon que “las maniobras de la Sra. Basso Pallares encuadraría -al menos- en asistencia al lavado (...) si no una participación directa en el delito de lavado en la modalidad de conversión y transferencia”. El delito de asistencia al lavado está previsto en el artículo 33 de la Ley de Lavado de activos y prevé de 12 meses a 6 años de penitenciaría para quien asista a los agentes en las actividades de lavado “ya sea para asegurar el beneficio o el resultado de tal actividad, para obstaculizar las acciones de la Justicia o para eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones”.

El escrito solicita al fiscal Rodríguez que pida un embargo sobre los activos de Bettina Basso y el Cambio Varzy.