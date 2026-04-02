Este miércoles comenzó la audiencia de acusación contra Sebastián Marset, en la que la fiscalía informó sobre la investigación y los fundamentos de los cargos por los que está siendo investigado ante uno de los tribunales federales de Alexandria, según informó el sitio Organized Crime and Corruption Reporting Project.

En la instancia, el juez Rossie D Alston Jr., definió con las partes la postergación de la audiencia hasta el 20 de mayo, luego de que Marset anunciara que no accedería a la opción de un juicio abreviado, lo que habilita a los fiscales Anthony Aminoff y Catherine Rosenberg a profundizar la investigación.

Hasta ahora, la acusación contra Marset abarca los delitos de “conspiración para cometer lavado de dinero”, pero la fiscalía podría incluir más cargos, por lo que la pena estimada en 20 años y tres años de libertad vigilada podría incrementarse. De todas formas, pese a haber renunciado al juicio abreviado, Marset y su equipo de abogados están en condiciones de continuar las negociaciones y alcanzar un acuerdo.

La fiscalía acusa al narcotraficante uruguayo de haberse apropiado de “17 millones de euros en enero de 2021, a través de un cargamento de cocaína enviado a Europa”, y de haber utilizado el sistema bancario estadounidense para blanquear al menos cinco millones de euros, a través del uruguayo Santoro Vasallo, quien era el responsable de armar las transferencias bancarias para concretar el lavado.

Además, el documento de acusación, fechado en marzo de 2024, plantea que la organización criminal liderada por Marset “distribuyó muchos miles de kilos de cocaína que generaron decenas de millones de euros en ingresos en efectivo”.

Otro documento de la fiscalía, el memorándum de investigación, fechado en julio de 2025, señala que Marset y su organización concretaron muchas transacciones en el sistema bancario de Estados Unidos, por la preferencia de Marset por los dólares americanos, y aseguran tener documentado el movimiento de 11.537.860 dólares, “que se mueven bajo la dirección del acusado a través de un período aproximado de 4-5 meses”, y agrega que existen registros bancarios que comprueban transacciones por 8.997.083,15 dólares desde Europa, a través de las sucursales de bancos estadounidenses, que luego fueron transferidos a empresas de Chile y China.

Marset fue detenido el 13 de marzo en Santa Cruz, luego de que la Policía boliviana, en un operativo en el que no hubo heridos, detuviera también a su equipo de seguridad y a su hermana en una casa cercana.

Según el primer documento del distrito federal de Virginia luego de la detención de Marset, en el operativo participaron la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, el Servicio de Seguridad Diplomática, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Ministerio de Gobierno de Bolivia, la Unidad Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional de Bolivia, el Grupo de Trabajo de la DEA en Nueva York, la División Aérea de la DEA, las Oficinas de la DEA en Lima, Bogotá, Buenos Aires, Asunción, San Pablo y Río de Janeiro, y Europol.

La defensa de Marset está conformada por el abogado Gene Rossi, un exfiscal con 30 años de experiencia en litigios vinculados al crimen organizado, que actúa en Washington y Virginia; Michael Padula, un exfiscal del Departamento de Justicia especializado en delitos complejos, y los uruguayos Santiago Moratorio y Rodrigo da Silva, que están instalados en Miami desde el 2000 y se han especializado en arbitrajes internacionales, recuperación de activos, litigios comerciales y bienes raíces.