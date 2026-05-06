La fiscal de Estupefacientes subrogante de 1º turno, Angelita Romano, alcanzó un acuerdo abreviado por el que el jueves pasado fue condenado Luis Fernández Albín, líder del clan Los Albín, que integra junto con sus hermanos Diego y Víctor y que es considerado un socio clave de Sebastián Marset en el narcotráfico regional.

Según supo la diaria, la negociación del acuerdo llevó unos cinco meses y la pena hipotética que habría presentado la fiscalía en su acusación, en caso de ir a juicio, era de 16 años. Tras cerrar el acuerdo, Fernández Albín fue condenado a diez años y tres meses por delitos de contrabando, lavado de activos, tráfico interno de armas de fuego, y porte y tenencia de arma de fuego con identificación adulterada.

Entre las pruebas que tenía la fiscalía para llevarlo a juicio están las comunicaciones entre Fernández Albín y quienes estaban operando el cargamento de 2,2 toneladas de cocaína que fue incautado en agosto de 2025 en un campo en Punta Espinillo. Fernández Albín estaba a dos kilómetros del hecho, en una chacra que alquilaba con su familia. Si bien la Policía lo encontró ese día en la chacra, no pudo encontrar evidencia que lo vinculara al cargamento hasta noviembre de ese año, cuando ordenó su detención en Buenos Aires.

En uno de los teléfonos incautados en los allanamientos del operativo en Punta Espinillo se encontró un chat con la voz de Fernández Albín, al que se referían como “Flaco”, en los que da directivas sobre el acopio de la droga, además de fotos y videos del cargamento. “Para los globos son 130 palos y las bolsas de envasados, 48.750. Ñery, yo sé que la plata no es problema con vos, nunca dije nada de eso”, le dice uno de los hombres imputados, según información publicada por El País, a lo que Fernández Albín responde: “Te hago llegar 200”. “Decile al Flaco que se toque el corazón con el globo [...] y el negro Marcelo. ¿Él no dice que es más seguro que el Banco República?”, dice otro de los pasajes citados en la sentencia de condena.

Además de esos chats, la fiscalía recogió una serie de gastos realizados por la familia de Fernández Albín en viajes y remodelaciones de la vivienda, y fueron decomisados varios inmuebles utilizados por la organización.

Luis Fernández Albín fue condenado por el atentado ocurrido el 4 de diciembre de 2024 contra el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), cuando desde dos motos dispararon a la sede ubicada en Cerro Largo y Andes. Dejaron una hoja A4 con una carta para el entonces director del INR, Luis Mendoza: “Mendoza, los presos se respetan”. Su hermano Víctor fue imputado por el ataque contra el líder de Los Colorados –que disputa territorio con Los Suárez en Cerro Norte–, ocurrido en febrero en la rambla del Buceo.