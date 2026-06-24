La Justicia condenó por lavado de activos a Rodrigo Lescano, signado como socio del Betito Suárez

La jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, ratificó el acuerdo alcanzado entre el fiscal especializado en Estupefacientes de tercer turno, Rodrigo Morosolli, y Rodrigo Lescano, signado como uno de los socios de la organización criminal conocida como Los Suárez, según informaron a la diaria fuentes judiciales.

Lescano, de 37 años, fue detenido en diciembre de 2025, a raíz de las investigaciones que derivaron de la Operación IRO, que en noviembre culminó con la detención del Betito Suárez en un apartamento del barrio Reus, a donde se había mudado con Lescano por razones de seguridad.

Según la investigación –que implicó interceptación de comunicaciones– el hombre, signado como el principal socio de la organización criminal y responsable de la logística de la banda, fue una pieza clave en los contactos que realizó Suárez con dirigentes de fútbol, la hinchada de Peñarol y empresarios, entre ellos Francisco Casal. Según la investigación penal, la organización buscaba incursionar en el negocio de la representación, como fuente de lavado de activos.

En los operativos que lograron su detención se incautaron 900 gramos de cocaína, 200.000 pesos, un Audi y un BMW. La jueza dispuso la formalización del proceso en su contra por un delito de depósito de estupefacientes especialmente agravado y organización de actividades del narcotráfico. Al cerrar el acuerdo abreviado también se acordó la ampliación de la imputación a un delito de lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia.

La sentencia de condena, a la que accedió la diaria, también dispuso el decomiso de dos celulares Iphone y un Motorola, tres relojes, 8.140 dólares y 190.000 pesos. Además, se dispuso el decomiso del Audi y de un Chevrolet Cruze, con multas por 450.000 pesos. Los bienes quedaron a disposición de la Junta Nacional de Drogas.

Según supo la diaria, la investigación contra la organización del Betito Suárez lleva nueve personas imputadas y ocho condenadas por acuerdo abreviado. Suárez, que en un principio había sido imputado por un delito de posesión de sustancias estupefacientes, por 14 pastillas de cocaína rosa que le encontraron cuando fue detenido, también fue imputado por lavado de activos, en un proceso que fue impugnado por la defensa. La defensa apeló la formalización por considerar que la cantidad de droga encontrada responde a una situación de tenencia para consumo. Además, advirtieron que no hay evidencia en la carpeta de investigación que vincule a Suárez con el narcotráfico, por lo que las imputaciones se limitan a posesión de sustancias estupefacientes y lavado.

En febrero, Suárez fue víctima de un ataque con arma de fuego, cuando dos personas en una moto negra llegaron a la esquina de Berna y Egipto y le dispararon en el abdomen, cuando estaba haciendo un asado en la puerta de su casa. Suárez sostiene que hace tiempo abandonó la actividad delictiva y por eso entendía que no necesitaba custodia, hasta que se concretó el atentado en su contra. Suárez tiene 11 antecedentes penales y estuvo en libertad entre febrero de 2023 y noviembre de 2025, tiempo en el que permaneció sin ser requerido por la Justicia.

Durante los 17 allanamientos que integraron el operativo en el que fue detenido se encontró una boca de venta de pasta base en el Cerro, que funcionaba en una vivienda abandonada y tenía dos puertas de chapa reforzada en cada punto de acceso y rejas para demorar el ingreso de la Policía.