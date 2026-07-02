Una niña de 3 años recibió un disparo de arma de fuego en una vivienda de Piedras Blancas

2 de julio de 2026 - Menos de 1 minuto de lectura

Durante la mañana de este jueves, la Jefatura de Policía de Montevideo informó por sus canales de prensa que se investiga un hecho en el que una niña de 3 años resultó herida por un disparo de arma de fuego.

Según el reporte primario, ocurrió en la tarde del miércoles en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Helvecia y Canoa, en el barrio Piedras Blancas.

De acuerdo con el último parte médico, la niña permanece internada en el centro de tratamiento intensivo (CTI) pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rossell.

Según la información policial, el hecho sucedió dentro de una casa en la que se localizaron “indicios de disparo de arma de fuego”, por lo que quedó “descartado en primera instancia la rapiña en vía pública”.

La investigación continúa a cargo del Área de Investigaciones del Departamento de Delitos contra la Persona bajo la dirección de la Fiscalía.

Según información que aportó Telenoche, la herida fue en su cuello. Dos personas estaban manipulando un arma de fuego dentro de la finca cuando, accidentalmente, se efectuó un disparo que impactó en la menor, por lo que se deberá esclarecer la eventual responsabilidad de los involucrados.