Hinchas de Peñarol coparon un ómnibus de Coetc

El hecho ocurrió este domingo en el coche 65, que realizaba el servicio de la línea 2, en la previa al partido que jugaron Peñarol y Central Español, en el Campeón del Siglo. Según publicó la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot) el ómnibus fue abordado por hinchas de Peñarol que lo obligaron “mediante amenazas verbales y hostigamiento psicológico” a desviar su recorrido habitual, para llegar más rápido a destino.

“Nuevamente un compañero pasa un mal día solo por el hecho de salir a cumplir con su labor y nuevamente en relación a un partido de fútbol. Pedimos estar más unidos y nunca parar de seguir reclamando seguridad como lo viene haciendo Ascot para trabajar tranquilos. Ascot elevará nuevamente el reclamo al Ministerio del Interior y todos los actores que corresponda para garantizar la seguridad de los trabajadores”, señala el comunicado.

El hecho ocurre una semana después de que hinchas de Cerro secuestraran un ómnibus de UCOT en la previa del partido contra Danubio, en Jardines del Hipódromo. Esa vez, el chófer circulaba sobre la curva de Tabárez, en el Cerro, cuando se subieron los hinchas y uno de ellos lo apuntó con un arma obligándolo a seguir hasta el intercambiador Belloni.

Además, el chofer fue amenazado con un arma desde una moto que viajó durante el trayecto, que duró unos 40 minutos, delante del ómnibus, como escoltándolo.

Tras ese incidente, los trabajadores se reunieron con autoridades del Ministerio del Interior y plantearon la necesidad de reforzar la seguridad en las unidades, además de integrar los espacios de definición de las medidas de seguridad para los espectáculos deportivos.

Desde la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, señalaron a la diaria que esta semana volverán a reunirse con el Ministerio del Interior, siguiendo el cronograma planteado a partir del primer incidente.