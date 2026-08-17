El conductor de Coetc supuestamente amenazado por hinchas de Peñarol dijo que cambió recorrido por voluntad propia

El subdirector de la Policía Nacional, Julio Sena, informó que no hubo amenazas en el incidente ocurrido el domingo en la previa del partido entre Peñarol y Central Español en el Campeón del Siglo.

Sena dijo que a partir del comunicado de la empresa –en el que se hablaba de amenazas verbales y hostigamiento psicológico– el Ministerio del Interior (MI) instó a los trabajadores a hacer la denuncia. El conductor de la unidad de Coetc –que se desvió de su recorrido habitual– se presentó ante la Seccional 9ª y relató que se modificó el recorrido en coordinación con los pasajeros para evitar pasar por el Parque Central, donde estaba prevista una actividad con hinchas de Nacional.

Sena dijo que el conductor manifestó que no hubo un tono amenazante en ningún momento y dejó constancia por escrito de su voluntad de no hacer una denuncia penal. El jerarca señaló que, de todas formas, el caso se investiga.

El subdirector de Policía anunció medidas para reforzar la seguridad en el transporte, en particular en los traslados relacionados con espectáculos deportivos. Informó que una de las medidas –tomada en coordinación con las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF)– consiste en que quienes ejerzan violencia en las unidades de transporte serán incluidos en la lista de impedidos de ingresar a espectáculos deportivos.

Por su parte, el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Robert Taroco, valoró los intercambios con los trabajadores del sector del transporte y anunció que serán incorporados a las reuniones de los martes, en las que, junto con la AUF, analizan la seguridad de los eventos deportivos del siguiente fin de semana.

“Ellos son los que están todos los días trabajando y pueden identificar cuáles son las líneas que presentan mayores dificultades”, señaló Taroco, quien destacó la necesidad de fortalecer los elementos de seguridad con los que cuentan las unidades, como botones de pánico y cámaras de videovigilancia, elementos que no están presentes en todas las empresas de transporte.

Otras de las medidas anunciadas fue la incorporación de operativos en las inmediaciones de los estadios, algo que comenzó a implementarse el fin de semana pasado. Además, se harán controles en las unidades de transporte en los recorridos en los que se prevé que puedan subir hinchas.

Por su parte, el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, destacó la creación de un grupo de trabajo permanente con los trabajadores y organizaciones del transporte. En ese marco, señaló que se retomará el funcionamiento de la unidad Bus Seguro, que dependerá de la Dirección de Información Táctica.