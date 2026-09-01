La Justicia procesó con prisión al militar retirado Juan Manuel Pagola

La jueza en lo penal de vigésimotercer turno, Andrea Aita, definió el procesamiento con prisión del militar retirado Juan Manuel Pagola, en la causa que investiga la desaparición forzada del militante comunista Omar Paita, ocurrida en octubre de 1981 en el centro de torturas La Tablada. Según informaron a la diaria fuentes judiciales, Pagola fue enviado a Domingo Arena. La jueza tomó la resolución del procesamiento y en las próximas horas emitirá el documento con los fundamentos de la sentencia.

El militar retirado Juan Manuel Pagola se entregó a la Justicia uruguaya, según informó en un comunicado la organización Hijas e Hijos Uruguay. Según señalaron a la diaria fuentes allegadas al caso, Pagola se encontraba prófugo en Argentina desde principios de 2021 y hacía unos meses que no estaba pudiendo cobrar su jubilación, a partir de la gestión del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, para impedir el cobro de personas requeridas.

Pagola, quien fue jefe de la División Información del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), tiene cuatro causas abiertas en nuestro país, además de la de Paita: la que investiga la desaparición del militante comunista Félix Ortiz, quien fue secuestrado en la vía pública –en la intersección de José Belloni y San Cono, el 16 de setiembre de 1981– y trasladado al centro clandestino La Tablada, y la de la desaparición forzada de Miguel Mato, militante comunista secuestrado el 29 de enero de 1982 y trasladado a La Tablada, y probablemente asesinado el 8 de marzo.

Asimismo, es investigado en la causa presentada por víctimas del centro de torturas clandestino de La Tablada y en la causa presentada por violencia sexual contra 28 mujeres en la dictadura. De las cinco causas por las que es investigado, Pagola tiene un pedido de procesamiento con prisión por la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad en la investigación sobre abuso sexual, que fue iniciada en 2011.

En un comunicado publicado este martes, Familiares de Detenidos Desaparecidos destacó el trabajo de la Fiscalía: “Estos avances reafirman que, a pesar del paso del tiempo, los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes y que el Estado tiene la obligación de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas y sus familias”.

Durante su declaración en el proceso, realizada en diciembre de 2020, Pagola dijo cumplir tareas administrativas en el OCOA. Sin embargo, su legajo personal destaca su trabajo como jefe de la División Inteligencia, por “una eficaz labor conjuntamente con sus subordinados ya sea dentro de las tareas de su competencia como las de inteligencia, sentido práctico, responsabilidad, capacidad para el mando, el gobierno y la administración”.

Omar Paitta, de 39 años, fue secuestrado el 21 de setiembre de 1981 y murió como consecuencia de la tortura en La Tablada el 1° de octubre de 1981. Tenía tres hijos, era obrero de la construcción, integrante del Sunca y secretario del Regional 3 del PCU. Por esta causa, en abril de 2025 la jueza Isaura Tórtora procesó con prisión al militar en situación de reforma Enrique Uyterhoeven, quien operaba en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) bajo el alias de “Ulises” y fue reconocido por varias de las víctimas del terrorismo de Estado como integrante del operativo de su detención, interrogatorio y torturas.