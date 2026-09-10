Un residencial denunció a un trabajador por abuso sexual contra un adulto mayor

La empresa desvinculó al hombre y radicó la denuncia ante la Policía; la Fiscalía ordenó diligencias y tomar declaraciones a testigos.

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Las autoridades de un residencial ubicado en Parque Batlle radicaron una denuncia por abuso sexual por parte de uno de los trabajadores contra un adulto mayor que reside en el centro de larga estadía.

Una trabajadora vio indicios de un abuso sexual este lunes de noche y dio aviso a las autoridades del establecimiento, quienes desvincularon al trabajador de 45 años del residencial, que queda ubicado en las calles de Prudencio de Pena esquina Campbell, según informó Subrayado.

La Fiscalía de Delitos Sexuales de tercer turno, liderada por Isabel Ithurralde, ordenó las diligencias preliminares de investigación y la toma de declaración a testigos, según informaron fuentes del caso a la diaria.

Asimismo, la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género de la Policía trabaja en coordinación con la Fiscalía. Por el momento, no hay orden de detención contra el trabajador.