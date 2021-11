No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

1

Religión, abra la calle

al arrabal, geniecillo

original. La cabellera

oral, la gala increíble,

la bola lírica general.

La bella relación gira,

el árbol reina, glacial.

El Caribe, gloria llana,

acribillará el galeón.

Ella no brillará ciega

ni celebrará algo allí.

El cielo al girar, banal,

oligarca liberal en la

grilla aeróbica, llena

la lacra ágil, rebelión

laica en barril legal, o

billar en loca alegría:

la liberación llegará.

2

“¿Qué ver en el oráculo?

¿Cuervo en querella o

ave en cruel loquero?

¿Qué llavero ocre une

aquel nérveo lucero

al velo que un recreo

aquel cerro en vuelo

relevó? ¿El arco que un

león curró? ¿El ave que

veneró lo que le cura?

¡No, qué leve eco rural!

El que no corre vuela”.

3

“Indeleble, sacra,

la cebra senil de

crin deseable, la

sirena del cable,

debe encallar si

blinda ese lacre

en carillas. Debe

irse del balance,

sanar del célibe

edil, bancarse el

desenlace. Abril

será declinable.

La carne es débil,

celebrada sin el

enlace de Brasil.

‘Será bella’, dicen.

Saben ceder allí

a ellas, bendecir

el decibel; rasan

balde sin cereal

ni sed. Cabellera

rebelde, sin laca.

Al bedel, sincera,

Belén de Ariscal”.

4

“Gusano de colchonera,

chulo renegón, sacado

del ancho sauco negro

un anochecer glosado,

haces un gol enrocado,

gran consuelo echado,

gránulo cosechado en

lunes acogedor. Ancho

ángulo denso, corchea

de conga celosa, hurón

arcano, segundo lecho

según el caco honrado.

Escuadrón no hace gol

con el aragonés ducho.

¡Escúchalo, andrógeno!

Su hongo encarcelado,

ósculo reenganchado,

egresó. Chacón adulón,

halcón, ego censurado,

el ganso cornudo hace

sudar colágeno. Noche

honrada conoce su gel.

Cuando hago el censor,

su hondo goce craneal,

alegrón no escuchado,

choca el rugoso andén.

Gané el concurso, hado,

he ganado el concurso”.