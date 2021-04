“La palabra ‘cuerpa’ se rebela ante la desigualdad, la crítica y las normas que impone la cultura. La pasión no distingue cuerpos, ni edades, ni géneros, ni clases sociales. Dejamos que el amor por los colores traspase la piel, transpire cada poro y se haga visible desde nuestra mirada colectiva. Somos distintxs y somos iguales”, dice Voget.

“Si gana Danubio me tatúo el escudo”, dijo Patricia Vera, de Malvín Norte, mientras miraba aquella emotiva final contra Montevideo Wanderers de 2014 en la que el equipo franjeado se coronó campeón. Patricia heredó la pasión por Danubio de su padrastro.

Foto: Meri Parrado - Danubio Fútbol Club

***

Elena Isabel Núñez es de Platense desde que tenía 15 años, cuando conoció a su marido, cuyas cenizas descansan en el estadio Vicente López. Quería que lo visitaran seguido y fue una estrategia efectiva. Cuando se podía, iban sin falta a todos los partidos.

A los 73, cuenta orgullosa que ha seguido al equipo viajando por todo el país, aunque fuera sólo para ver el partido y volver. Ahora disfruta de la vuelta a Primera y añora ir a la cancha.

Foto: Paola Olari Ugrote - Club Atlético Platense

***

Adriana Vieyto y Fiorella Posse son madrina y ahijada. Para ellas Liverpool es familia, pasión, alegría. Es la excusa de compartir un almuerzo y hablar de fútbol, compartir los buenos resultados y también los malos. Es ser felices en una cancha de fútbol.

Foto: Florencia Manggiarotti - Liverpool Fútbol Club

***

Ro, Vero, Abril y Coca. Cuatro generaciones xeneizes en Ituzaingó, de bisabuela a bisnieta.

Foto: Cecilia Rossi - Club Atlético Boca Juniors

***

“El vínculo con el Villa viene desde hace años, de la infancia. Se da a través de mi tío abuelo, Pocholo, que fue hincha y colaborador al menos desde que tengo memoria, a pesar de vivir en un barrio vecino, la Unión”.

Foto: Agostina Vilardo - Club Social y Deportivo Villa Española

***

Aurora Chosco (una de las fundadoras de la primera Comisión de Mujeres del Club Deportivo Villa San Antonio), Elvira Silvana Alfonso (hija de Elvira Moya, otra de esas fundadoras), Mercedes Alfonso, Patricia Silvana Guaymás, Verónica Guaymás, Valentina Soruco, Hilaria Soruco, Emilce Pajón, Liliana Guaymás y Claudia Alarcón se citaron en la bajada de Bedoya, en el corazón de Villa San Antonio, en la ciudad de Salta. Hijas, nueras, nietas, primas, hermanas, tías, sobrinas, ahijadas. Se convocó al plantel, y tres generaciones salieron a la cancha. Los colores las unieron desde un comienzo. Para ellas San Antonio es todo, cuentan cómo la unión no distinguía categorías, alimentaban tanto a las infantiles como a la primera. Recuerdan que eran otras épocas, en que el jugador era un vecino, un hijo o un sobrino. El barrio lo apoyaba. Ellas, como comisión, ayudaban haciendo empanadas y hasta bailes para recaudar fondos. Doña Aurora en el centro, junto a su bandera y su estampita de san Antonio de Padua, símbolo de pasión y amor por los colores del bajo.

Foto: Paola Ramírez - Club Deportivo Villa San Antonio

***

Juli Maldonado, de 23 años, y Lourdes Maldonado, de 22, son hermanas e hinchas de Talleres y Belgrano de Córdoba, respectivamente. Ambas padecen una enfermedad que se llama epidermólisis bullosa distrófica, más conocida como “piel de cristal”.

La mayoría de los integrantes de su familia (salvo su abuela Lela, que las cuida con todo el amor del mundo) son hinchas de Belgrano, pero Juli, por decisión propia, es hincha de la T. A los 14 años estuvo internada durante tres meses, con gran parte de su cuerpo vendado, y no podía moverse mucho. Allí, Cristian Pino, exjugador de Talleres a quien había conocido porque era amigo de su tía Ivi, la iba a visitar prácticamente a diario. Era el único que la ayudaba a mover su cuerpo sin que le doliera. La cuidaba, le llevaba su comida preferida y, cuando le dolía algo, era él quien iba a hablar con la doctora. En ese entonces Juli era de Belgrano, pero ya no. “Cómo no hacerme de Talleres, si me cuidó más que a su vida”.

Foto: Gachi Martínez Ghirardi - Talleres de Córdoba y Belgrano de Córdoba

***

“Mi nombre es Marcia Gabriela Collota. Soy oriunda de la provincia de Salta y vine a vivir a Córdoba en los años 90, en momentos muy difíciles en que se vivía la peor persecución policial hacia nosotras. No tenías derecho a nada. Éramos privadas de nuestra libertad bajo los códigos contravencionales. Vivías más presa que en la calle, era el precio que había que pagar por ser mujer trans. Con lucha y resistencia logramos que después esas normas se sacaran. Hoy sigo luchando junto a mis compañeras por todo lo que falta para que ninguna persona trans pase por nada de lo que pasamos”.

Foto: Julieta Cementerio - Club Atlético Belgrano

***

Gloria Sepúlveda, la Tía Gloria, vive en el cerro Playa Ancha de Valparaíso, Chile. Su amor incondicional por wanderito la hizo dejar de lado todo, incluso sus “pololos”. Ningún novio entendía que no había nada antes que la pasión por la verde, dice. En el puerto la conocen como “La Novia del Decano”, título que ostenta con honor en cada partido de local del glorioso Santiago Wanderers.

Foto: Manne Stoller - Club de Deportes Santiago Wanderers

***

María Pereyra tiene 84 años, se define como peronista de Perón y, casualidad o causalidad, su identidad está marcada por Racing Club, cuya cancha lleva el nombre del general. Dice que lo único que le falta en la vida es conocer el estadio y disfrutar de un partido con toda la hinchada.

Foto: Camila Ramenzoni - Racing Club

***

Alejandra tiene dos hermanas, pero sólo ella heredó la pasión por Bella Vista. Fue su padre el que le transmitió el amor al fútbol en amarillo y blanco. Ahora tiene fijada la misión de pasar la posta a sus sobrinos.

Foto: Lucía Martí Pastre - Club Atlético Bella Vista

***

Lucía es mamá de Juana e hincha desde muy chica. Con siete años, sus hermanos mayores la llevaron a la cancha a ver jugar a Defensa y Justicia contra Ferro. Estar en la popular, escuchar y acompañar los cantos del club, gritar los goles de tan chica hicieron que los colores amarillo y verde fueran parte de su historia.

Desde muy chica, Lucía tiene vitíligo (pérdida de pigmentación en la piel) y por mucho tiempo dejó de sacarse fotos. Con este retrato ella se sintió fuerte, entendiendo y demostrando que la hermosura va más allá de los colores de la piel.

Foto: Lidia Barán - Club Social y Deportivo Defensa y Justicia

***

Milagros. Barrio San Carlos, La Plata.

Foto: Erica Voget - Club de Gimnasia y Esgrima La Plata

***

El barrio de Núñez despertó a los gritos. No, no había partido. Era Roberto, que con la garganta llena como en un gol de River Plate vociferaba que había sido papá. Había nacido Nati.

La felicidad se ahogó en un puñado de meses cuando Roberto, con 28 años, dejó esta tierra. Natalia Fernández cumplía apenas cinco meses.

Ella reconstruye a su padre por relatos. Las palabras de su abuela Rosa le dan voz y las complicidades con ella se convirtieron en el trampolín para poder zambullirse en las tribunas del club de sus amores y el amor de su padre.

A los 12 años ya tenía la camiseta de River tatuada, sus manos y su cuello inundados de pulseras y collares con los colores del club, y se escapaba con sus amigos para ir a ver los partidos. Lo que se hereda no se roba.

El 9 de diciembre de 2018 la felicidad de la final en Madrid se apagó, pocas horas después, cuando le dieron los resultados por el malestar que venía arrastrando. Cáncer, esa palabra hizo que su vida diera un giro. La cicatriz que parte en dos su abdomen es la marca de su lucha. Poner el cuerpo, levantarse, mirar a los ojos, estar junto a sus dos hijos. Una batalla que hoy está ganando.

Foto: Nadia Petrizzo - Club Atlético River Plate

***

Isa tenía nueve años cuando recolectaba en la feria las frutas y las verduras que descartaban para llevarlas a su casa y vio pasar a un papá con su hija con unas camisetas que le llamaron la atención. Le preguntó a un feriante y él le contó que eran de Nacional. Desde entonces lleva esa pasión y esos colores vibrantes en su cuerpo y en su historia personal.

Foto: Natalia Rovira - Club Nacional de Football

***

María Salomone tiene 57 años y desde los cuatro sus padres —también de Los Andes— tenían una pizzería. Cuando cerraron, hace ya 25 años, Mari continuó con un quiosco allí mismo, en la avenida Santa Fe, frente a la boletería de la cancha de Los Andes. Por allí han pasado todas las generaciones de hinchas de Lomas de Zamora, primero por la pizzería y después por el quiosco, donde hacen la previa a los partidos.

Mari figura en el libro de la historia del club y en 2019, el 23 de mayo, Día del Hincha de Los Andes, fue homenajeada junto a otras mujeres.

Foto: Naiquen Campero - Club Atlético Los Andes

***

Yanina Orona. Atreverse a sentir, ese es el secreto.

Foto: Sol Moreyra - Club Estudiantes de La Plata

Idea y dirección: Erica Voget. Asistencia: Vero Ape. Edición fotográfica: Erica Voget. Música: Cristina Paredes. Edición audiovisual: Ber Greco.

Argentina

Club Atlético Unión (Santa Fe) - Titi Nicola

Racing Club - Camila Ramenzoni

Club Atlético Belgrano - Julieta Cementerio

Club Atlético River Plate - Nadia Petrizzo

Asociación Atlética Argentinos Juniors - Vero Ape

Club Atlético Central Norte (Salta) - Paula Rivero

Club Atlético Atlanta - Verónica Raffaell

Club Atlético San Lorenzo de Almagro - Agustina Fernández

Club Atlético Nueva Chicago - Evelyn Delgado

Club Atlético Talleres (Córdoba) - Graciela Martínez Ghirardi

Club Atlético Tucuman - Matilde Terán

Club Estudiantes de La Plata - Sol Moreyra

Club Atlético Estudiantes (Buenos Aires) - Fernanda Ramírez

Club Atlético Los Andes - Naiquen Campero

Club Atlético Boca Juniors - Cecilia Rossi

Club Atlético Independiente - Independiente Feminista | Daniela Dibili, Agos Fuchs

Club Atlético Huracán - Andrea Imbechi

Club Atlético Platense - Paola Olari Ugrotte

Club Deportivo Morón - Alejandra M Busto, Alita Ale

Club Deportivo Villa San Antonio (Salta) - Pao Ramírez

Club Atlético 9 de Julio (Rafaela, Santa Fe) - Trinidad Bussolaro

Club Atlético Lanús - Belén Acuña

Club Almagro - Leila Rajtman

Club Social y Deportivo Defensa y Justicia - Lidia Barán

Club Atlético San Martín de Tucumán - Viki García

Norita Fútbol Club - Cecilia Rossi

Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata - Erica Voget

Uruguay

Club Nacional de Football - Natalia Rovira

Liverpool Fútbol Club - Florencia Manggiarotti

Danubio Fútbol Club - Meri Parrado

Club Social y Deportivo Villa Española - Agostina Vilardo

Club Atlético Bella Vista - Lucía Martí Pastre

Chile

Club Social y Deportivo Colo Colo - Antifascistas de la Garra Blanca | Karla Riveros

Club de Deportes Santiago Wanderers (Valparaíso) - Manne Stoler.