Contame sobre tu vínculo con QAnon y qué es QAn-on para vos.

QAnon y la Alianza, porque van juntos, es una facción positiva en pro de la humanidad, tiene una agenda positiva. Es un movimiento patriota que surgió en octubre de 2017. Anon viene de “anónimo”, de “gente anónima” que libera información sobre otro gobierno oculto, paralelo, que opera desde una agenda oscura con fines que van en contra de la humanidad. QAnon busca visibilizar quiénes son estos personajes, el plan que tienen, y trata de detenerlos. QAnon busca sacar la verdad a la luz. Es un movimiento patriota, no es ni fascista, ni de izquierda, ni de ultraizquierda, ni de ultraderecha, no somos radicales.

¿Qué no es QAnon?

Yo soy un patriota de Uruguay y no estoy ni con la derecha ni con la izquierda ni con ningún movimiento político. Nosotros nos despegamos de todo eso, entendemos que en varios países del mundo [los partidos políticos] están vendidos a la élite cabal satánica comunista china. Y hay muchas pruebas, mucha gente que está alineada a una plandemia, a una serie de medidas que van replicando país a país, y los que las replican son los que llevan a cabo la agenda globalista 2030. Y los que se oponen a esas medidas son los patriotas que están en pro de la humanidad. Entonces, se hace visible en las políticas de cada país quién está a favor, quién está en contra, quién defiende a la humanidad y quién la entrega a las élites farmafias, a las élites satánicas. ¿Quiénes son las élites satánicas? Hay que entender cómo está presentado el tema. QAnon y la Alianza no existen porque sí, son una contraposición al cabal satánico comunista chino, porque muchas de las élites que operan en Estados Unidos tienen relaciones con la China comunista y ellos quieren imponer, a través de China, el Nuevo Orden Mundial. Ellos están incursionando en este momento en esas políticas, pero por suerte muchos patriotas se están oponiendo a estas medidas draconianas, abusivas, en contra de los derechos humanos y las libertades del ser humano.

¿Qué es la cabal satánica comunista?

Es una cabal satánica que responde a intereses del Partido Comunista chino.

¿Es una metáfora o es porque son satanistas?

Esta gente utiliza a ocho millones de niños que secuestran por año. Ya estuvieron salpicados por casos como Pizzagate, donde varios elementos, como los Clinton, artistas como Lady Gaga o Madonna, gente de Sony y Universal están implicados en pedofilia. Esta gente tortura a menores para sacarles una sustancia que se llama adrenocromo.

¿Es un compuesto químico?

Les sacan ese compuesto químico a los niños llevándolos a una tortura extrema.

¿Es como en Harry Potter, cuando Voldemort toma sangre de unicornio?

Sí, pero no es sangre de unicornio.

El adrenocromo es un compuesto químico que se genera por la oxidación de la adrenalina. Desde 1970, diversos autores de ficción, como Hunter Thompson y Aldous Huxley, lo introdujeron en sus historias como una droga.

No, claramente...

Esto no es una ficción, es real. Hay un juicio por esto. Está documentado, está en la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso por Pizzagate. Hay documentación en correo y de cómo ellos hablaban a través de códigos para organizarse y asistir a estos rituales, donde había violaciones, orgías, pedofilia, canibalismo y torturas para sacar esta sustancia. Esto no lo hacen sólo en Estados Unidos, se replica a nivel internacional. Hay tráfico de personas y de órganos a raíz de esto.

Volviendo al término, ¿por qué no se usa “pedófilo” en vez de “satánico”? ¿Por qué está ese componente religioso?

Porque son gente que atenta contra los valores cristianos, los valores de la humanidad. Distintos gobernadores demócratas en Estados Unidos quieren dividir a la gente entre blancos y negros, quieren hacer operaciones de cambio de sexo a los niños, que no son conscientes. Si eso no es satanista, ¿qué es? Es antihumano, antimoral, antiético. Eso es satanismo también.

A mí me genera dudas porque hay un componente religioso claro, el satanismo es una religión. ¿Cómo influye el satanismo en el comunismo? Porque el comunismo es principalmente ateo. Marx era ateo.

Por eso la China comunista está persiguiendo y torturando a los cristianos, además de expropiarles iglesias. Quieren imponer los valores de ellos, que son los antivalores, y están persiguiendo los valores cristianos, que toda la vida nos hicieron íntegros. Vos no podés asociar el comunismo con religiones, ellos tienen su propia secta, le hacen culto al demonio, que se llama Bafomet.

¿Como el satanismo?

Claro.

Pero eso es una religión.

Pero esta gente está asociada directamente a la agenda de la China comunista. Ellos quieren replicar el gobierno de China en el mundo. Lo que es Venezuela lo quieren hacer en Argentina, México, España. ¿Y quién financia a los gobiernos de izquierda? Soros, que también financia a la ultraizquierda, como a Antifa.

Pero en la época de la Unión Soviética, Soros también fue acusado de financiar a quienes se enfrentaban a los soviéticos.

No, Soros es radicalista de ultraizquierda.

Pero eso se puede googlear: a Soros durante muchos años, en los 80 y 90, se lo vinculó con la oposición de la URSS.

Sí, verdaderamente, si vos buscás en internet hay mucha desinformación también.

El tema es que ahí entrás en una discusión de qué es información y qué no. ¿Por qué una cosa que está en Google es información y otra no?

¿A quién pertenece Google?

Brin nació en Moscú y emigró a Estados Unidos en 1979, a los seis años.

A Serguéi Brin y Larry Page, dos empresarios estadounidenses.

Y [Mark] Zuckerberg también, una red como la de Zuckerberg, que es Facebook, un conglomerado de plataformas que todas pertenecen a esta gente de la corporación cabal satánica oscura. Que manejan qué se puede poner y qué no.

¿Qué es ser patriota para QAnon?

Es amar a la patria, a la gente, a la familia, defender nuestros derechos, nuestra libertad, los derechos humanos. QAnon expone a esta gente que se organiza para llevar a cabo todo este tipo de cosas, que atentan contra la libertad, la salud, los derechos humanos.

Tú decías que el ataque al Capitolio fue un ataque de falsa bandera.

Exactamente, era gente de Antifa. Lo mismo hacen con Black Lives Matter, con la supuesta muerte de George Floyd.

¿Por qué “supuesta”?

Porque todo eso es un montaje. Tengo los datos, son actores. Floyd es un actor porno que se llama Kimberly Brinks.

Floyd sí protagonizó un video porno en 2016 con la actriz Kimberly Brinks, aunque eso no es evidencia de que no haya sido asesinado.

El coche de la Policía de Minneapolis no tenía matrícula, sólo decía “Policía”. El uniforme no es el que utilizan los policías de Minneapolis. Uno de los policías, que supuestamente es el que mató a Floyd, también es un actor, se llama Benjamin Ray Bailey. Son actores.

El comediante y actor Ben Bailey, que asiduamente publica contenido en su cuenta de Instagram @realbenbailey, tiene rasgos parecidos al policía Derek Chauvin, pero claramente no es él, y de hecho seguía publicando contenido mientras Chauvin estaba en prisión.

Tengo la foto de este señor, este Floyd, que supuestamente fue asesinado por asfixia, visitando su propio funeral. Ese es otro ataque de falsa bandera, que se usa para desestabilizar.

La foto en realidad es del exbasquetbolista Stephen Jackson, que jugó en equipos de la NBA como San Antonio Spurs y Golden State Warriors, en un acto homenaje a Floyd el 29 de mayo de 2020.

En el caso del ataque al Capitolio, ¿había infiltrados de Antifa en la manifestación de seguidores de Trump, o no había manifestantes de Trump?

Yo lo que te puedo decir es que hay muchas pruebas al respecto, como John Sullivan, que fue uno de los Antifa que se hicieron pasar por seguidores de Trump, que en el Capitolio dijo que supuestamente estaba trabajando para CNN y CNN se desvinculó de él, y luego empezó a vender la información a otros medios; ahora está en la Justicia este personaje.

Desde mediados de 2020, John Sullivan ha sido acusado por distintas organizaciones sociales de infiltrarse en manifestaciones de Antifa para provocar la reacción de los concurrentes. Está protagonizando un documental dirigido por Jade Sacker, un reportero gráfico freelance que estaba en el Capitolio junto a él, pero no ha trabajado en CNN.

Una de las personas que murieron, Ashli Babbitt, que tenía una remera de QAnon, ¿también era infiltrada o era de QAnon?

Eso no lo puedo asegurar porque no tengo la información. Yo lamento todas estas cosas. Nosotros no somos ni conspiracionistas ni teoría de nada, somos gente real que sale a decir las cosas que los demás no dicen, hablamos con pruebas y con hechos. Yo te di información de lugares, fechas, organizaciones, entidades, eso se puede constatar, y después cada uno saca sus conclusiones. Y quería comentar otra cosa. La cara visible del movimiento QAnon es Donald Trump, pero no significa que sólo él esté llevando a cabo el movimiento, es un movimiento internacional. Él es uno de los presidentes que hacen visible la lucha de todos los patriotas contra la élite que quiere llevar a cabo la agenda 2030. Y los presidentes que, como [Jair] Bolsonaro o Trump, muchas veces no están de acuerdo con las políticas de la plandemia, a muchos de ellos los han asesinado, como a Pierre Nkurunziza, presidente de Burundi, que murió a los 55 años. Da la casualidad que él no puso ninguna de las medidas de la pandemia en su país. Después está el primer ministro de Suazilandia, Ambrose Dlamini, de 52, también falleció casualmente. Otra persona que no quería poner restricciones en su país. El primer ministro de Costa de Marfil, Hamed Bakayoko, de 56 años, murió el 10 de marzo. Y también el presidente de Tanzania, John Magufuli, de 61 años, un tipo súper sano, que no quería ninguna vacuna, no se dejó corromper, no quería las restricciones de la covid y lo terminaron asesinando. Casualmente, dijeron que murió de un problema cardíaco.

¿Pero hay algún dato que indique que fueron asesinados?

Hay versiones que dicen que murieron del corazón, todos ellos personas que estaban sanas. Da la casualidad que los cuatro tienen ese denominador en común.

En Uruguay murió un político, Andrés Abt, que no era una persona que se opusiera a las medidas, pero también murió joven y era una persona muy sana. Hay gente que murió y no se oponía a las medidas de restricción y también eran políticos. Por ejemplo, el partido de Nkurunziza no ha dicho que fue asesinado.

No lo van a decir públicamente. Lo mismo pasó con Kennedy. Cuando Kennedy pidió ayuda por los planes de estas corporaciones, lo asesinaron.

Pero en el caso de Kennedy hay una evidencia documental clarísima de que fue asesinado, en el caso de estas personas no hay familiares ni compañeros de sus partidos que lo digan.

Da la casualidad de que a todos los que se oponen a la agenda globalista del cabal, o transan con ellos y los corrompen o los amenazan a ellos y a sus familias. Y muchos tienen las agallas para defender a su país, no se dejan transar y mueren como héroes, dignamente, por su país. Esa gente se merece todo el respeto del mundo.

Nkurunziza, que había anunciado que dejaría la presidencia en agosto de 2020, murió de un infarto dos meses antes, el 9 de junio. Su esposa había sido trasladada a Kenia y hospitalizada por covid-19 pocos días antes. Dlamini, de la monarquía suazilandesa, que murió el 13 de diciembre de ese año, llevaba dos semanas internado en Sudáfrica, también por covid-19. El marfileño Bakayoko murió el 10 de marzo de 2021 de cáncer, en un hospital de Alemania. Magufuli, en tanto, murió el 17 de marzo. Su gobierno afirmó que fue de un ataque cardíaco, mientras que la oposición tanzana afirmó que tenía covid-19, algo que no pudo ser confirmado.

El humano nació para ser libre e independiente y en este momento, con esa agenda que nos quieren imponer de vivos, de manera fascista, están pasando por arriba de los derechos humanos. QAnon busca exponerlos, la Alianza busca luchar contra esta gente, decir las noticias que los mass media están escondiendo, que son títeres, porque sus dueños son los dueños de la Cabal, los que manejan las big tech, que son Facebook, Twitter, Google, Youtube, entre otras redes que maneja el Cabal Satánico. Ellos censuran todo lo que nosotros decimos, atentan contra la libertad de expresión. Si estuviésemos viviendo en democracia, no estarían persiguiendo a los patriotas que buscan difundir la verdad. A mí me bloquearon varias veces y después me censuraron una cuenta personal en Facebook, que la usaba para trabajar pero también estaba exponiendo muchas cosas que estaban pasando, que en la televisión y la radio no estaban saliendo y que se tergiversaban los datos.

¿Qué motivos dio Facebook para bloquearte la cuenta?

Primero me bloqueaban cuando subía información que ellos acreditaban que era falsa. Esta élite que opera para la agenda 2030, globalista y transhumanista que busca alterar el ADN del ser humano a través de las vacunas, entre otros tipos de medidas nefastas, es la que está censurando a través de empresas que ellos contratan, como AFP, Newtral, Maldita, y nadie habla de eso. ¿Vos viste a los canales o los diarios hablar de las empresas censuradoras de las redes sociales?

¿Censuradoras en qué sentido?

Censuradoras de todos los que exponen la verdad sobre la gente que está muriendo con las vacunas, sobre los falsos positivos que dan los PCR; cuando enumerás la información con fuente y nombre y apellido de Kary Mullis, el inventor del PCR y premio nobel de química, que lo asesinaron en 2019, justo antes de que arrancara la plandemia, él había dicho que el PCR no sirve para medir cargas virales. Sí se utiliza para detectar distintos tipos y bacterias, pero no para detectar el SARS-CoV-2. El talón de Aquiles de todo esto son los positivos de PCR. Sin positivos no tenés gente positiva y sin positivos no hay contagio.

¿Por qué “plandemia”?

La plandemia fue planificada en el Evento 201, el 18 de octubre de 2019, en Nueva York. Es un simulacro de pandemia organizado por el Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad John Hopkins, que es la misma que desarrolla el mapa del coronavirus. Entre la gente que organizó el Evento 201 están el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates, donde hicieron un simulacro de pandemia. Allí calcularon todos los pasos, sólo que en vez de hacerlo en China, simularon el ataque en Brasil. Todo eso lo podés googlear. Lo habían intentado ya con la gripe aviar en 2005 y con la gripe H1N1 en 2009.

El Evento 201 se llevó a cabo en octubre de 2019 y sí se hizo un simulacro de pandemia. No se diseñó un virus real, sino que se creó una historia sobre un coronavirus esparcido en Brasil y transmitido a humanos a través de cerdos, para que los asistentes elaboraran propuestas para mantener las economías y las sociedades a flote en un caso similar. Para crear la historia se tomaron como base los casos de la gripe H1N1 y las epidemias de coronavirus SARS de 2003 y MERS de 2012.

Pero ahí el Evento 201 no existía...

En el Evento 201 se juntaron distintos poderes gubernamentales para calcular paso a paso cómo este simulacro iba a afectar, para meses después llevarlo a cabo.

Sí, eso en 2019. ¿En el caso de las gripes aviar y H1N1, que ocurrieron más de diez años antes, cómo se organizaron?

No tengo la información de las reuniones para el ataque de gripe aviar, sí tengo el dato de que ya habían intentado hacer una pandemia similar a esta. Eso también está registrado, no es la primera vez que tratan de hacer este ataque, es un ataque con armas químicas biológicas.

¿Eso pasó también con pandemias como el sida o la gripe española de 1918?

No, ellos ahí quisieron tergiversar los datos, diciendo que esto es algo que aparece casualmente cada 100 años. Nosotros acá tenemos la prueba con el Evento 201, que fue algo planificado con anticipación, no fue algo espontáneo de la naturaleza. Hay otro documento que salió en C5N, de Argentina, del periodista Tomás Méndez, que exponía que desde diez años atrás la RAI italiana decía que se estaban financiando experimentos peligrosos de mutaciones con virus, que podían ser muy contagiosos y problemáticos para la humanidad. Esto fue el año pasado, cuando ya estaba el coronavirus. Cuando él sacó ese programa y denunció a las élites, como los que están detrás de la revista The Economist y que son de la Cabal Satánica, como los Agnelli o los Rothschild, ellos mismos ya te ponían en la foto de tapa gente sentada en un sillón con máscaras hablando del ataque que iba a venir.

¿Qué pasa con los contagios entonces?

Yo digo que es un supuesto virus. Yo no soy médico ni genetista. Soy un emprendedor, vendedor, pero como persona, como ciudadano uruguayo, como persona con sentido común que no le cierran las cosas que le dicen en los medios o que no le dan los números, se cuestiona, investiga para poder chequear otro tipo de información e ir constatando si es como me dicen o de otra manera. Da la casualidad que la gente que hace propaganda en los medios es la misma que maneja estos medios y que después te termina censurando, callando a otras voces, o como en el programa de Ignacio Álvarez, que intenta ridiculizar a movimientos porque no siguen un lineamiento como el del gobierno, el GACH [Grupo Asesor Científico Honorario] o la Udelar [Universidad de la República].

¿Por qué es un supuesto virus?

Lo pongo en duda porque en marzo de 2020 los científicos del laboratorio de Wuhan, según publicó la OMS [Organización Mundial de la Salud], no pudieron ni secuenciar ni aislar el virus. Hasta hoy no lo pudieron hacer. Pero eso no se pone en discusión. ¿Dónde está la cepa del virus para armar una vacuna?

¿De qué se está contagiando la gente ahora?

Lo que hay son test PCR que dan positivo. El PCR da positivo a distintos virus y bacterias que conviven con nosotros de toda la vida, funcionan con nuestro organismo, pero con ese testeo te da positivo. Es una pandemia de falsos positivos. También es importante el tema de la gente que muere. Que muere gente es verdad, pero están televisando las muertes. Si mueren 500 por año y aparte de quienes mueren del corazón, por cáncer, causas comunes, si aparte de ese número ese virus fuese lo mortal que es, aparte de esas muertes tendrían que poner la gente que muere por el virus. Si hacés esa ecuación tendría que haber más muertos de lo normal. A nivel global y a nivel de Uruguay. Acá se esconden y se tergiversan muchos datos. Me duele porque es mi país, me duele lo que está pasando, y por eso tenemos que salir a levantar la voz. No soy de ningún partido, quiero que el Uruguay salga adelante, con [el presidente Luis] Lacalle o con el gobierno de turno. Si Lacalle fuese patriota, yo lo estaría apoyando. Pero con ellos, él no me dio muestras de credibilidad, no se demostró que defendía los intereses nuestros. No me meto con lo económico, me meto con lo sanitario. En vez de hacerles pie a estas personas, como se les para Bolsonaro a estas élites...

Pero Bolsonaro está vacunando gente.

No está vacunando gente, o no lo hizo obligatorio.

Archivo personal de Ignazio Vario.

Pero en Uruguay tampoco es obligatorio.

Entre comillas. En muchos trabajos están extorsionando a la gente para darse la vacuna o los despiden. ¿No te llegó la información?

Pero no vacunarse no es un motivo de despido.

Si vos seguís las cosas que nosotros estamos haciendo públicas, lo venimos denunciando claramente. En No + Mentiras se ha venido hablando un montón del tema, mucha gente no sabe qué hacer y les hacen llegar las denuncias, les llegan montones de denuncias a ellos y a mí también, mucha gente me escribe en el grupo de Telegram que a los médicos les están haciendo un sumario y controlando a la gente para que se vacune o los van a terminar echando. Lo expusieron Fernando Vega, el doctor [Javier] Sciuto, el doctor [Gustavo] Salle, Mario Cabrera, de Médicos por la Verdad. Si vos lo denunciás no pasa nada, hay muchas irregularidades que están pasando. El doctor Salle y el doctor [Enrique] Viana publicaron un comunicado diciendo que si la vacunación es obligatoria nadie puede hacerla obligatoria y lo demás es chantaje, es delito.

Es lo que estoy diciendo. ¿Viana y Salle han presentado casos a la Justicia por esto?

Seguro, junto con el doctor Salle, se firmó un documento también.

¿Pero han presentado denuncias de personas que denuncian esto?

Ellos están levantando una voz y están informando a la población.

Lo digo porque son dos abogados que generalmente, cuando afirman que se está cometiendo una injusticia, presentan denuncias enseguida. De hecho, han recibido burlas porque tienden a presentar muchísimas denuncias en la Justicia.

En vez de quedarnos con el circo, con la payasada de querer ridiculizar a los compañeros que están exponiendo una buena información...

Mi enfoque es QAnon, no es Salle, ni Viana, ni Sciuto. Tú los mencionaste y te hago esta pregunta porque sé que son personas que presentan denuncias bastante seguido, que generalmente son recogidas por la prensa, y hasta ahora no he visto que presentaran denuncias de personas que están argumentando que en sus trabajos las obligan a vacunarse.

No estoy diciendo que ahora estén defendiendo casos en particular, ellos están informando a la población, están denunciando las cosas que están pasando.

Tú mencionabas el tema de las vacunaciones en Brasil. Según los datos del gobierno, Brasil vacunó a más de 24 millones de personas, es el tercer país que vacunó a más gente, después de Estados Unidos e India.

No comparto que sea el país más vacunado. Tengo la información de que está Hungría primero y después está Israel.

Una cosa es en relación a la población, en esa lista el que más vacunó es Israel y Brasil aparece en el top diez, con 12% de la población vacunada. En cantidad de personas, vacunó a 24 millones y pico.

Estamos hablando de un país que tiene 250 millones de habitantes, hay que ponerlo en contexto.

Por eso se hace el cálculo en relación con la población, y ahí Brasil aparece en el top diez.

Otra cosa que tenés que analizar es que en Brasil en ningún momento se dijo que era obligatoria la vacuna, Bolsonaro puso la vacuna para los borregos que quieren vacunarse, que tienen miedo, que se creen el relato de la máquina de picar carne en la televisión, con la campaña todo el día, 24/7, del virus y el miedo tapando otras cuestiones, como los muertos por depresión, por suicidio, las otras caras de la plandemia, que las tapan con miedo y no se habla de verdaderas soluciones para arreglar el problema. En Uruguay, por ejemplo, el GACH informó hace poco que hay un porcentaje muy alto de uruguayos a los que el año pasado no se los pudo diagnosticar con cáncer por los problemas que hubo en la atención, eso está en varios lados.

Se estima que en Uruguay 3.500 personas quedaron sin diagnóstico de cáncer en 2020.

Yo no le digo a la gente que me crea a mí, yo quiero llamar a la gente a que no se crea todo de primera. Que busque información, que investigue, escuche otra campana. Queremos generar masa crítica para que busquen la verdad, que lean los hechos de lo que realmente está pasando. No queremos imponer nada a nadie, buscamos informar a la gente y cada uno ve lo que hace con la información. Ahora, nos parece muy raro, si suponemos que el virus es tan real como dicen, con 0,01% de mortalidad, inferior a la gripe común...

La gripe común tiene un sistema de vacunación grande y aceitado desde hace mucho tiempo.

Yo quiero llamar a la reflexión sobre lo siguiente: ¿cómo solamente se habla del miedo, la pandemia y los muertos, pero no de la gente o los médicos que cuestionan el PCR, que opinan de manera distinta con argumentos científicos? Por otro lado, me hablan todo el día del problema y la única solución es una vacuna. Los estudios de las vacunas llevan de cinco a 20 años.

En este momento, con la pandemia, se mezcla a QAnon con el movimiento antivacunas. ¿QAnon es antivacunas?

Yo tengo todas las vacunas al día. Las comunes. No soy antivacunas, me di la antitetánica, las de la gripe. Pero ahora no me voy a poner ninguna más, porque ya desconfío de lo que están haciendo.

¿De coronavirus o de ninguna otra?

Ya desconfío de todo. El gobierno está vacunando con las vacunas de Pfizer y Sinovac. En la página del MSP [Ministerio de Salud Pública] está un documento firmado por el GACH, el MSP y la Udelar. En la página 14 enumeran punto por punto lo que no se sabe sobre las vacunas.

Pero eso no es algo que no se haya mencionado en la prensa. Se ha mencionado, ha habido distintos debates sobre el tema...

¿Quién debatió?

No me refiero a un debate electoral, me refiero a una discusión pública sobre las vacunas. En Argentina tengo clarísimo el recuerdo del debate público que se generó cuando se anunció la vacuna Sputnik V y el argumento de que se han hecho demasiado pronto. Ese tema está y las dudas en torno a eso se han planteado.

Yo me refiero a esto: en el documento de Pfizer registrado en la FDA [la agencia que se encarga de aprobar alimentos y medicamentos en Estados Unidos] dice la cantidad de efectos adversos que genera la vacuna de ellos, y entre ellos está la muerte.

De posibles efectos adversos.

En ningún momento vi a ningún medio de prensa de Montevideo, porque ocultan la información y tergiversan la información, que diga sobre los efectos adversos, como la muerte, la trombosis y diferentes efectos secundarios.

¿Hablamos de un artículo sobre efectos secundarios o del borrador que presentaron al principio, con el proyecto, cuando se empezó a desarrollar la vacuna?

Es el documento en el que presentaron la información para registrarla en la FDA para insertar la vacuna en el mercado.

¿No es un borrador del proyecto?

No es un borrador, es algo que está en la página de la FDA. Eso lo puede descargar cualquier persona, traducirlo y leerlo.

Pero puede ser un proyecto inicial, vos vas presentando distintos avances en el estudio y se van haciendo públicos a medida que van saliendo.

Pfizer es una de las pocas empresas que se sinceraron. En un país de Estado de derecho, como Estados Unidos, donde las injurias se penan con cárcel y hay estados donde te pueden llegar a ejecutar por traición a la patria, ahí no se jode, por eso se tuvieron que sincerar. No todos los laboratorios se sinceraron. Hay mucho interés en medio de estas empresas, que están ganando millones y extorsionan a los gobiernos para que promuevan las vacunas. Como si no existieran otras soluciones a una gripe. Como si no se pudiesen utilizar otras alternativas naturales de que ningún medio habla, las demonizan.

Entré a la página de la FDA. Un documento revisado en diciembre de 2020 sobre la vacuna de Pfizer, con los estudios sobre la vacuna más avanzados, dice que entre los efectos adversos están reportados “dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza y muscular, escalofríos, dolor en articulaciones, fiebre, hinchazón o enrojecimiento en el lugar de la inyección, náuseas, sentirse mal, ganglios inflamados”. Después dice que hay una “remota posibilidad de sufrir una reacción alérgica grave”, que se reporta entre unos minutos y una hora. Los signos pueden incluir “dificultad para respirar, hinchazón de cara y garganta, latido cardíaco rápido, sarpullidos en todo el cuerpo, mareos y debilidad”. Pero no habla de una muerte específicamente.

Son efectos adversos que terminan desembocando en la muerte.

No dice que son efectos adversos, dice que hay una remota posibilidad de que ocurran esos efectos. No hay nada diferente a algunos medicamentos, por ejemplo.

Ellos maquillan la cuestión, porque tienen que vender la vacuna.

Pero está en la web de la propia FDA, que aceptó ese documento que, insisto, para mí era un borrador del proyecto, anterior a este otro documento, publicado más adelante y con la vacuna más revisada.

Lo que yo digo es que en los hechos está demostrado que han muerto varias personas y está demostrado que, después de haberse vacunado, había gente que estaba sana y sufrió reacciones severas. Hay muchos casos y también están pasando en Uruguay, hay mucha gente falleciendo después de haberse vacunado, a los pocos días.

Al cierre de esta edición no se había publicado ningún caso de muerte a raíz de la inoculación de una vacuna contra la covid-19.

Médicos europeos dicen que los casos adversos se van a presentar entre tres y seis meses después de haberse dado la vacuna. Por ahí están suspendiendo la AstraZeneca en varios países después de haber generado varios efectos de trombosis. ¿Por qué no se cuentan estos casos?

Pero los casos de trombosis con la vacuna de AstraZeneca se han informado en todos lados. De hecho, sería imposible que no se informara porque lo han hecho los propios países que dejaron de dar la vacuna.

Un artículo del portal Bles dice que expertos en salud noruegos afirman que la vacuna de AstraZeneca debería ser eliminada, por sus graves efectos adversos.

El Instituto Noruego de Salud Pública emitió un comunicado el 14 de abril en que efectivamente recomienda detener la vacunación con AstraZeneca.

Los datos enriquecen y la verdad enriquece. Hay un documento de Pfizer con datos brindados por el gobierno de Reino Unido, que enumera cada uno de los casos de gente vacunada. Trastornos cardíacos hubo 1.032 casos, congénitos tres, auditivos 713, endocrinos diez, oculares 1.242, 12 quedaron ciegos, trastornos gastrointestinales hubo 9.360, generales 26.391, hepáticos 17, trastornos del sistema inmunitario 466, infecciones 1.863, lesiones 393, investigaciones continuadas 965, trastornos metabólicos 525, trastornos del tejido muscular 11.565, neoplasias 20, trastornos del sistema nervioso 16.107, asociados al embarazo 29, trastornos psiquiátricos 1.235, trastornos renales o urinarios 187, gente afectada en su sistema reproductivo 338, trastornos respiratorios 3.575, trastornos de la piel 6.042, trastornos vasculares 992, muertos 212, procedimientos médicos y quirúrgicos 45.

“Yellow Card reports”, dice el informe. Tiene varios documentos que tengo que ir viendo. Es un sitio que aloja varios reportes.

Dale tranquilo. El que te pasé es del día 4 de marzo de 2021. Te quería mencionar que también lo comparte Médicos por la Verdad México, no es algo que saco de la galera, son varios médicos que comparten la información.

Capaz que tengo que revisarlo más tarde, porque tiene un montón de archivos.

Después lo buscás tranquilo y lo leés tranquilo. Eso lo dice el gobierno de Reino Unido, sin contar los datos de otros países.

El informe de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido, de donde Vario toma la información, no registra casos adversos de la vacunación con Pfizer-BioNTech, sino denuncias recibidas mediante el sistema Yellow Card hechas voluntariamente por usuarios a través de un número de teléfono o un formulario en la web. Es decir que registra denuncias, no casos confirmados. En la misma página se aclara: “La naturaleza de los informes de la Yellow Card significa que los eventos notificados no siempre son efectos secundarios probados. Algunos eventos pueden haber ocurrido de todos modos, independientemente de la vacunación. Este es el caso cuando se vacuna a millones de personas, y especialmente cuando la mayoría de las vacunas se administran a las personas más ancianas y a las que tienen una enfermedad subyacente”.

También hay información sobre efectos adversos de la vacuna de Sinovac en Hong Kong. Yo creo que todo eso se tendría que haber tenido en cuenta antes de empezar a vacunar acá. Por lo menos tendrían que abrir los ganchos antes de empezar. Son cosas que uno duda, se cuestiona y si ve que otras personas de otro país están teniendo estos problemas, ¿quién te da la garantía de que no te va a hacer nada?