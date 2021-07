No sé qué hacer porque hay un cartel que se me está apareciendo cada vez más a menudo, no sólo en la computadora o en el celular sino también delante de cualquier cosa que esté mirando. Y es un cartel que me dice “Hay una nueva versión de usted. Descárgala ahora”. Tengo que andar haciendo todo tipo de contorsiones para llegar a ver lo que está atrás del cartel, hasta que, no sé cómo, logro que desaparezca. A veces el cartel viene con más detalles, dice “su nueva versión va a ser más positiva que la actual. Mejore su personalidad ahora”. Otras veces no pide ninguna acción de mi parte; la actualización se activa sola y el cartel dice “si nota una disminución en sus facultades cognitivas no se alarme; estamos actualizando su persona y esto puede tardar algunas horas. No se duerma y siga haciendo sus cosas sin inquietarse por nada porque nosotros trabajamos sobre su cerebro en segundo plano. Cuando terminemos notará que su nivel de estrés disminuye y todo su entorno le resulta más grato, aun en la adversidad. Y no pierda tiempo reflexionando sobre ningún tema porque en su sección de noticias usted recibirá cada día la lista de temas que deberán preocuparle y las acciones que deberá tomar para mostrar sensibilidad hacia las personas más desfavorecidas en la forma en que nuestros expertos encontrarán más indicada, como firmar en Avaaz o incluso concurrir a una marcha de las que nuestro equipo organiza semanalmente a nivel mundial; y estamos trabajando para que pronto haya una distinta cada día, ya que son incontables los matices particulares que pueden tener las demandas reivindicativas de la multiplicidad de colectivos que forman la sociedad y todas las voces merecen tener un espacio de expresión y desahogo. También, a medida que usted va desplegando todo su potencial de vida, traeremos a su mente los recuerdos cuya evocación resulta más oportuna cada día, y usted podrá solazarse con ellos mientras nosotros tomamos las decisiones que mejor proyectan un futuro más eficiente y placentero. Vamo arriba”.