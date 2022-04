Acta número: 11

En la ciudad de Montevideo, el día 5 de marzo de 2052, siendo la hora 14.37, estando presentes todos los miembros de la CODARONSDEP (Comisión Departamental para el Análisis de Reclamos sobre Ómnibus que No se Detienen en la Parada), según firman para constancia al pie de la presente acta, se da comienzo a la sesión ordinaria oportunamente convocada para el día de la fecha.

Abierto el acto, informa el secretario que en el orden del día se encuentran los siguientes puntos a considerar:

Aprobación del acta de la sesión anterior. Continuación del proceso de recepción de pruebas del reclamo identificado como 2052/01/26-fraB75.

En este acto, los miembros de la CODARONSDEP aprueban por unanimidad el punto 1 y disponen que se dé comienzo a lo incluido en el punto 2.

Ingresa a sala la denunciante, Sra. Arya Pérez, cuyos datos identificatorios surgen del expediente, quien manifiesta que: tal como dijo en su denuncia, se encontraba en la parada que está en la intersección de las calles Mercedes y Andes esperando la línea 641 con destino Estadio Bicentenario; al acercarse el vehículo a la parada, en vez de colocarse detrás del coche 158 que estaba detenido exactamente adelante de la parada mientras subían pasajeros, y a pesar de que ella tenía el brazo extendido para tomar dicho ómnibus, este no se acercó al cordón, sino que pasó en doble fila por detrás del coche detenido y siguió de largo, lo que tuvo como resultado que llegara tarde a su trabajo y perdiera el presentismo del año. Consultada acerca de esta última afirmación, indica conocer que no está en la órbita de la CODARONSDEP el reclamo de daños y perjuicios y que este ocurrirá por la vía correspondiente.

Leído que le fuera lo escrito, introduce su biofirma en el Registro de Comparecientes de la CODARONSDEP y se retira.

A continuación ingresa a sala el testigo Agustincanobbio Rodríguez Rodríguez, oriental, mayor de edad, estudiante, quien manifiesta que: no conoce a la denunciante y supone que fue convocado por haber sido identificado por el software de reconocimiento facial de las cámaras de videovigilancia de la vía pública, pero no recuerda nada de la ocasión. Leído que le fuera lo escrito, introduce su biofirma en el Registro de Comparecientes de la CODARONSDEP y se retira.

Acto seguido ingresa a sala la testigo Lara Layla Sánchez Viatri, oriental, mayor de edad, empleada del sector de la salud, quien manifiesta que: no conoce a la denunciante, sin embargo sí recuerda el episodio, porque la señora estaba demasiado abrigada para un día de tanto calor como lo fue el 26 de enero del corriente año y porque además ella esperaba el mismo ómnibus hasta que se dio cuenta de que se había olvidado del protector de retina y decidió volver por él. Recuerda que el coche no se detuvo, pero no recuerda que la denunciante o ninguna otra persona haya intentado pararlo.

Leído que le fuera lo escrito, introduce su biofirma en el Registro de Comparecientes de la CODARONSDEP y se retira.

A continuación ingresa a sala el testigo Walter White Blanco, oriental, mayor de edad, jubilado, quien manifiesta que: conoce a la denunciante de vista porque supone que viven en el mismo barrio, aunque no sabía su nombre hasta el momento de la citación para declarar ante esta comisión. Recuerda el episodio que se denuncia. Sobre los hechos, afirma que la denunciante se encontraba ubicada alejada del cordón de la vereda, más cerca de los edificios de la cuadra que del cordón, por lo que incluso extendiendo todo el brazo no sería posible para un chofer comprender que se le pedía detenerse. Expresa además que no desea hacer juicios de valor, pero que considera que cualquier vecino de bien sabe que debe hacer el gesto con un preaviso adecuado para que el chofer pueda frenar y, sin embargo, la denunciante siempre extiende el brazo cuando el coche ya está sobre la parada, causando frenazos inconvenientes y molestos, y que se merece que algún día no le haya parado el coche, a ver si aprende.

Leído que le fuera lo escrito, introduce su biofirma en el Registro de Comparecientes de la CODARONSDEP y se retira.

En este estado, informa el secretario que el chofer denunciado no asiste el día de la fecha ante la CODARONSDEP por encontrarse cursando la enfermedad virósica de retina, para cuya constancia adjunta certificado médico.

La comisión resuelve: suspender el análisis del caso hasta que el denunciado pueda asistir a declarar.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo la hora 16.03.