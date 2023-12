Esta noche el amor será difícil

en busca de la medianoche

Él besó mis labios a la medianoche

Yo lo permití

Él me quitó la blusa

Yo lo permití

Él me quitó el sostén

y tocó mis senos

Yo lo permití

Él me quitó los pantalones

Yo lo permití

Me quitó mis prendas íntimas

y me miró, de pie

en este cuarto extraño, oscuro

blanco y negro.

Yo lo permití

Una pequeña luz se desvaneció

en la ventana

vi brevemente

la ciudad donde vivimos,

pero no conocemos…

Luego él se equivoca

al pronunciar mi nombre

y yo lo detengo…

Le pregunto si alguna vez

ha sido exiliado o encarcelado

si alguna vez ha enviado

cartas a una mujer antes

amada pero que jamás

habrá de ver otra vez

si piensa que se puede regresar

a un amante aun si

el amor ya no fuera posible

una segunda vez,

le pregunto si acaso

había asaltado una pequeña tienda de víveres

o robado el pan de un campesino,

o si acaso había cruzado

los mares, costas y montañas

aun incapaz

de llegar

esta noche

El agua alcanzará

el borde del vaso mas no

se permitirá rebosarlo

la violencia explotará y los horrores

se atarán a

cada árbol desnudo

esta noche oiremos discursos

ordenándonos abrir nuestras piernas

escandalizar como meretrices

esta noche veremos

cinturas tatuadas y kalashnikovs

en los maleteros de los autos

recuerdos paralizados y

revoluciones tras

la puerta de cada casa

veremos paisajes rojos,

piedras de luz, plumas ligeras meciéndose

en el paisaje nocturno

y las arrugas se multiplicarán

en nuestros rostros esta noche mientras cada

muerto se alza de su tumba

esta noche los exiliados, inmigrantes, refugiados

serán atrapados en pájaros cantores,

el asfalto cuarteado recitará viejos versos

esta noche escucharemos las grietas de historias

los gritos de los estrangulados

por la noche en la noche

escucharemos el anhelo

de tardes púrpura

bajo el manto de dios

esta noche el amor será difícil.

Las horas colgantes

Cuando yo me vaya, las ventanas estarán cerradas

el aire en la habitación se hará húmedo, la ciudad ruidosa,

el teléfono no dejará de sonar, la electricidad

será intermitente, el café hervirá

y todo habrá de continuar.

Cuando me vaya el cielo se vestirá de azul claro

antes de vestirse de negro, la gente que conozco

sentirá las lágrimas fluir de sus ojos a sus manos

antes de secarlas y seguir.

La cama que habré de abandonar quedará tibia

el otro cuerpo no sabrá de mi ausencia

hasta el día siguiente, cuando las horas cuelguen

y él se encuentre a sí mismo

en una suave estación, en un lugar salvaje

donde múltiples alientos se congregan en la

recámara.