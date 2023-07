El año de Stevenson. Primer trimestre, de Elvio Gandolfo, fue publicado por la editorial rosarina Iván Rosado en 2014. Noventa poemas, uno por cada día de enero (duro), febrero (interminable) y marzo (otra vez). Abril, mayo y junio (resbaloso, solar y lluvioso respectivamente) constituyen El año de Stevenson. Segundo semestre, escrito en 2021 y publicado en Tengo ganas de risas raquel, el volumen de poesía reunida que sacó la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos en 2022, con prólogo de Roberto Appratto e ilustraciones de Max Cachimba. Los poemas que estamos ofreciendo en esta edición de Lento forman parte de El año de Stevenson. Tercer trimestre y no habían sido publicados hasta ahora.

Aguas corrientes

Los ríos no se pueden

parar, decía el poema,

pero sí podés en cambio

incendiarle las orillas,

amontonar el agua río

arriba con represas.

No importa el tamaño

del río. El que yo te

digo es el Paraná, que yo

recuerdo enorme.

Podés hacer que quede

una masa pegajosa, que el

mismo río que se llevaba

a veces a algún nadador

por la fuerza de su corriente

sea un charco peligroso

en cambio como barro, como

arena movediza. No te estoy

hablando de un río chico,

podría estar hablándote del

Nilo, el Mississippi, el Sena:

por más grande que sea,

igual lo podés secar, arruinar.

Sos un hombre, poderoso por

definición: podés con todo.

Y después podés visitar el hueco

del río en vez del río mismo,

podés tener la pesadilla

nocturna, durante el sueño, de

hacer el recorrido hacia el río

por enésima vez a lo largo

de Oroño, y Pellegrini, y

San Martín y entrar en la bajada,

y encontrar que cuando llegás,

te das de sopetón con el agua,

que hasta te daba temor por su

tamaño y vigor antes, ahora

cubriéndote apenas un poco

más allá del zapato,

hasta el tobillo, y con que

el agua del río, o el barro

chirle, te mira mal, como si te dijera:

dale, vos, pajero, dale, a ver

cómo hacés para que mi agua

vuelva, fiera. O podés ir con

un grupo de alumnos hasta la orilla

y comentarles: acá estaba el Danubio,

acá el Amazonas, acá el puto Rin.

27-7-22

El auto gana

Sobre todo en cuanto escritores,

deben tener cuidado de que un coche

no se los lleve puestos.

Yo parafrasearía los carteles

de los cruces ferroviarios:

PARE – MIRE – ESCUCHE

CUIDADO CON LOS AUTOS.

Eligen con esmero: uno se llevó a Girondo

mientras salía de un cine de Lavalle.

Confiado, bonachón, se paró y siguió

caminando. Falleció años después, años

que pasó “disminuido”. No hay más datos

(no hay una buena biografía de Girondo).

Otro lo atropelló a Barthes, ya disminuido

por la cercana muerte de la madre, su

muy querida madre, para él casi

equivalente a la atmósfera, el aire.

Autos, autos metálicos, veloces, crueles.

Insisto, parar y mirar, después seguir.

Te necesito

Cuando el ala negra del cuervo

roza las nevadas cumbres,

cuando los escapes de los vehículos

y el humo de las chimeneas cubren

el paisaje con una nube tan negra como blanda,

cuando la angustia se aposenta sobre mi pecho

como un búho tan sabio como cruel,

¡te necesito, Paula, te necesito!

Necesito que me despiertes por la mañana,

necesito que me des las buenas noches,

necesito que me excites como un chivo,

necesito que me tranquilices como un valium,

necesito que comprendas mis ideas políticas,

necesito que después comprendas

mi falta de ideas políticas,

necesito que después aún comprendas

mis terribles y nuevas ideas políticas,

necesito que me digas a quién votar,

necesito que votes por quien voto,

¡te necesito, Paula, te necesito!

Necesito que me inspires como una musa,

necesito que me empujes como una militante,

necesito que me laves los calzoncillos,

necesito que, en el peor de los casos,

los lleves al lavadero de la esquina

(a mí me da vergüenza),

necesito que escuches en silencio cuando lloro,

necesito que sonrías cuando río sin parar,

necesito que me acompañes en mi triste economía,

necesito que me sigas en el bosque

de las inseguridades y los renuncios,

necesito que odies a mi jefe cuando yo lo odio,

necesito que calles cuando yo lo adulo,

¡te necesito, Paula, te necesito!

Necesito que a ti también te gusten

Stallone, Van Damme y Demi Moore,

necesito que riegues el jardín,

necesito que prepares los tallarines

con tuco pero sin estofado,

necesito que te hagas cargo de los chicos,

necesito que uses con ellos mano dura,

necesito que cambies los canales

cuando se rompe el automático,

necesito que pagues las cuotas del cable,

necesito que vayas a buscar los videos al club,

necesito que después los devuelvas en fecha,

¡te necesito, Paula, te necesito!

Necesito que no hables,

necesito que no mires,

necesito que no sepas,

salvo cuando necesito que me hables,

salvo cuando necesito que me mires,

salvo cuando necesito que te enteres

(pero no me digas nada).

¡Te necesito, Paula, te necesito!

Seré preciso: necesito que apoyes suavemente

tu pezón derecho sobre mi narina izquierda,

y seis instantes después necesito que apoyes

tu pezón izquierdo sobre mi narina derecha,

necesito que hoy vengas desnuda,

necesito que mañana te pongas el sostén negro,

necesito que pasado mañana uses

la bombacha común de franela blanca,

necesito que apagues la luz

y después necesito que vuelvas a prenderla,

necesito que tú me lo pongas

(a mí nunca me sale),

¡te necesito, Paula, te necesito!

Vuélvete, gírate, arrodíllate,

yérguete, cállate, acuéstate,

ponte en cuatro patas, ahora

en tres, ahora en dos (nadie te

prometió un jardín de rosas), muérete

(pero no del todo), y después

siéntate, Paula, porque quiero

decirte algo:

a riesgo de ser redundante:

¡te necesito, te necesito, te necesito!

Astro que te pierdes

¿La luna es hueca?

¿Está habitada

(adentro)?

¿Son muchos?

¿La luz del sol les llega

por grandes ventanales

que no se ven desde

la Tierra con ningún

telescopio?

¿Comparten las fases

del astro pequeño

(o fragmento de astro)

que es la luna?

¿Tienen buenos aparatos

para auscultar lo que pasa

en la Tierra (le llaman

la Grandota Boluda)?

¿Se reúnen periódicamente

a disfrutar como humor

(y muy de vez en cuando

como ráfagas de poesía) de

lo que aparece en los libros,

los celulares, el cine

o la realidad terrestre?

¿Los programas de diversión

más exitosos son las sesiones

de los parlamentos de cualquier

país o cualquier régimen?

¿Tal vez porque la luna

no tiene parlamento lunar propio?

¿Hay educación lunar, ejércitos lunares

-deportes lunares se sabe que no,

porque deberían ejercerlos

en el exterior (también llamado

superficie) de la luna-, y así

los verían fácilmente?

¿Hace mucho tiempo que repiten

una frase que los hace matar de

risa: luna lunera, cascabelera?

¿Se preguntan con intriga qué

significa la última palabra

(prolijas investigaciones

descubrieron que no existen

cascabeles en la luna)?

¿Cuando llega la luna nueva

los lunáticos aprovechan

la sombra progresiva

para dormir profundamente

y recargar las pilas?

¿La población lunar aumenta

modestamente un diez por ciento

por década? ¿La tasa de crecimiento

terrestre, que ven anunciada por

televisión o en las redes o en

los así llamados diarios –a través

de sus refinados sistemas de espionaje-

es tan brutal que los hace estallar

en carcajadas en cuanto la escuchan?

¿Conocen la frase “no se puede creer”?

¿Es preferible seguir creyendo que

en la luna no hay nadie, ahora

que la NASA avisó otra visita, o

que, enterados de la noticia,

los lunáticos sonríen tranquilos,

sin llegar a abrir la boca, como

si estuvieran ensimismados pensando

en un enigma que solo ellos conocen,

allí, ante los ventanales de la luna,

y del que no está enterada ninguna

otra raza del interminable universo?

¿Alguien sabe si existe el ser, si

existe el sentimiento, si existe,

dicho claramente, la luna tal cual es?

25-7-22

Alejamientos

Te fuiste quedando sola

a medida que yo me alejaba.

Tendría que haberte avisado

que esta vez no me detendría.

El peso de tu soledad

para ti desconocida por

un tiempo (hasta que la

descubrieras en un día ya

de otoño, cerca del invierno)

se me hacía en cambio a mí

muy evidente. Fueron demasiadas

idas y venidas, demasiada intensidad

en las discusiones, demasiadas

palabras, demasiado poco silencio.

Yo no hacía más que regresar

a la soledad y el silencio de

antes de conocerte. Por el momento

ni siquiera llovía. Pero no respiré

hondamente aliviado. Sabía a la perfección

dónde me metía. Recibía sin espanto

la tristeza, el duro despertar

cada mañana. Antes de vos, fueron

miles, ahora volvían a recomenzar.

Milonga en el llano

Mi hermano, músico, me

compuso una milonga. Por

momentos parece que se va a

cortar, pero si hay silencio y

atención, se oye perfecto. En otros

momentos casi tropieza, pero no se

cae, sigue, existe, se presenta. Se

llama “Pampa de Santa Fe” y es

así: al borde de lo anodino, y

pegada al Infinito, a la vez. Mientras

escuchás te vas yendo, melodiosamente, solo,

rumbo a los lugares de la pampa de

Santa Fe que casi no se ven ni

se oyen. No sé por qué, sentís que

te vas hacia atrás, en la otra

dirección del desarrollo, del

avance, incluso con las piernas

colgando del caballo, golpeteándole

la panza con los talones, aunque no

sepas andar a caballo. En un libro

chico, de tapa anaranjada, un

tipo cuenta cómo buscó y buscó un

cerro en la pampa de Santa Fe, y nunca

lo encontró, cómo lo pasó de largo. Él

no tenía milonga propia, para apoyarse y

fijarse bien, pongamos en un cerro que

en la pampa de Santa Fe ni se ve, pero

que si vas en la otra dirección, lenta, prestás

atención, y se oye, y también se ve.

Cómo recomendar correctamente poesía

Nicanor Parra es muy fuerte.

Enrique Lihn es muy inteligente.

Vicente Huidobro juega

como un campeón.

Pero si no leíste a Claudio Bertoni

no leíste a nadie.

Peso que parece desaparecer

La luz engatusada

rompe al amanecer

en todas partes.

La sombra emperrada

se retira a los rincones

a esperar la remota

noche. En el cenit

cae una nieve entre

gris y negra, justamente

cenital, atrabiliaria,

impalpable. Se escuchan

palabras, mimos, órdenes

de combate. Un día más:

incontables billetes

de dinero argentino

se esfuman a cada instante

en la penumbra de las sombras

livianas de la gran ciudad

de Buenos Aires con el

sonido casi inaudible de

dos celofanes que se frotan,

agónicos, taciturnos y sombríos.

Palabras

Ahora todos tenemos arriba

de cincuenta, de sesenta, de setenta.

Un chileno bastante poeta (no del

todo), ahora escribe crónicas y

habla del “bartoleo”, o sea la errancia

por calles laterales, que se pierden.

Otro más grosero, argentino, diría “pelotudeo”.

Algún lingüista latinoamericano tendría

que investigar el despliegue y la duración

relativa del término “franeleo” en distintas

zonas de los mapas barriales para referirse

a la demora perezosa con una mujer, con

cero arrebatos apasionados, moviendo obsesivo

las manos sobre superficies agradables y

evocadoras, mientras cae el crepúsculo.

Otro, equivocándose, le adjudicaría equivalencia

a la palabra “chichoneo”. Un amigo uruguayo,

que superó los cincuenta y los sesenta y antes de los

setenta se fue definitivamente al otro patio,

cansado del discurso disperso, inconsecuente de

otro, lo interrumpiría: “Bueno, viejo, basta

de garliborleos”.

Por ahora

Desde hace tiempo

burbujea en mí un poema

o un relato, o una descripción

muy larga, casi tamaño universo

(literalmente) que se iría desplegando

como el infinito borde en expansión de una

falda o un proceso voraz que tragaría no solo

planetas sino también sistemas solares

enteros, un despliegue apabullante y a la vez

minucioso, detallado, fascinante de leer

(formado no de espacio sino de tiempo).

La sola idea de releerlo para corregir

me pre-cansa. Así que esta vez

lo interrumpo por ahora exactamente

aquí.