Después de 1945, el Partido Comunista Italiano (PCI) salió de la oscuridad para convertirse en el más grande y respetable de Occidente. En un país aún impregnado de reacción y oscurantismo, los intelectuales fueron fundamentales para el rápido crecimiento de la organización. Fueron los “ingenieros de almas” (en palabras del Congreso de Escritores Soviéticos de 1934) y agentes de la renovación nacional.

Rossana Rossanda fue una partisana, periodista y escritora que representó lo mejor de la generación comunista reclutada por el PCI entre 1943 y 1945. Tras su exclusión del partido en 1969, se convirtió en una figura destacada de la izquierda revolucionaria mundial y permaneció fiel a la idea del comunismo hasta su muerte, ocurrida en 2020. Será recordada por sus destacadas memorias, La muchacha del siglo pasado (2008), por el periódico comunista Il manifesto, del que fue cofundadora, y por sus estudios sobre la historia del socialismo.

Rossanda nació el 23 de abril de 1924 en Pula (Istria), en el seno de una familia burguesa abatida por el crack de Wall Street de 1929. Tras seis años en Venecia, se instaló con sus padres en Milán y se matriculó en la universidad.

Una conversación con su profesor Antonio Banfi en los días posteriores al armisticio de 1943 cambió su vida. El filósofo y simpatizante del PCI la puso en contacto con los círculos partidistas: “Me di cuenta de que los que realmente parecían saber lo que hacían eran los comunistas”, recuerda Rossanda en sus memorias. Eran “decididamente realistas... un tipo especial de personas”.

Leyó la obra de Harold Laski, Vladimir Lenin y Karl Marx, se afilió al partido y luchó contra los fascistas bajo el nombre en clave de Miranda. El PCI siguió siendo su referencia política constante durante el resto de su vida.

Rossanda se licenció en 1946, encontró su primer trabajo en una editorial y se dedicó al trabajo político en Milán. La represión legal y física entre 1948 y 1950, bajo el gobierno del ministro del Interior democristiano, Mario Scelba, fue similar o peor que bajo el fascismo. Los fusilamientos de obreros y campesinos fueron frecuentes en Reggio Emilia, Sicilia y en todo el sur.

Contra todo pronóstico, unos pocos miles de activistas construyeron un partido obrero de masas en Milán, arraigado en las afueras de la ciudad industrial. Rossanda recordaba cómo se construyó la organización local mediante el encuentro concreto entre intelectuales del partido y activistas obreros:

A Rossanda se le encomendó la tarea de revitalizar la Casa della Cultura como centro de la actividad intelectual progresista de Milán. Entonces llegó 1956. Ese año, el informe secreto de Nikita Jruschov [mandatario de la Unión Soviética, URSS] sobre los crímenes de [su antecesor] Iósif Stalin conmocionó al mundo comunista.

Rossanda permaneció en el PCI a pesar de sus reservas sobre la intervención soviética en Hungría y ascendió con rapidez a la cúpula del partido. En 1962 fue llamada a dirigir el sector cultural del PCI y al año siguiente fue elegida diputada. Trabajó de forma estrecha con el líder secretario general, Palmiro Togliatti, en la sede de Botteghe Oscure, en Roma.

Sus enérgicos y creativos intentos de renovar la labor cultural del partido fueron recibidos con perplejidad. Creía que las condiciones para un cambio radical no se reflejaban en la línea moderada del PCI. En lugar de servir como plataforma de lanzamiento para una carrera de éxito, este período fue testigo de una brecha cada vez mayor entre Rossanda y el partido. Esta brecha se acentuó tras la muerte de Togliatti en 1964 y las dificultades del partido para reclutar a jóvenes italianos.

“Por mucho que lo criticara más tarde, en los años setenta —recuerda—, ahora tengo una visión diferente” de Togliatti.

He aceptado que su objetivo no era derrocar el statu quo, sino asegurarse de que el conflicto seguía siendo legítimo. No sé si había llegado a la conclusión de que era la mejor situación posible en Occidente, o si en las circunstancias actuales no se podía hacer otra cosa. Yo me inclino por la primera hipótesis; al hombre que estuvo a caballo entre la URSS de los años treinta y la Italia de la posguerra, que avanzáramos y cambiáramos el panorama político sin terribles laceraciones y tragedias no podía parecerle algo tan malo.