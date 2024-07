Cuando me muera deberé cruzar el río

“Disparen nomás, estoy acostumbrado a morir”.

de un relato oral

cuando me muera deberé cruzar el río

qué perro hará de guía si no tengo

un perro flaco que olerá mi cobardía

irá a mi lado

y estará la vieja en la balsa

le entregaré dos llankas

para que me cruce

las piedras arrancadas de cuajo

de mi garganta

de mi estómago

crecidas en los dolores

en los gritos que no pude gritar

cuando se agrandaban mis ojos

y hacía que vivía

entregaré esas piedras

y no habrá más

seguro lágrimas

porque no pude encontrarle el secreto a esta vida

porque me fui

detrás de los fantasmas

buscando tramas

y arañas

y cántaros

y hojas

¿reconocerá la vieja su valor?

subiremos con mi perro

la balsa se deslizará en la tarde

hacia el oeste

arribaremos

y tiene que estar allí mi hermana menor

tiene que estar

no puede ser la muerte una nada para un pájaro

para quien ha pintado con pinceles el fuego

ella tendrá cicatrices visibles en los ojos

sus ojos más certeros aún

hurgarán en mí

hasta sacarme las espinas

me dibujará el rostro con sus dedos

una huella de choique

arderá el fuego sobre piedras azules

comeremos corazones palpitantes

y mi hermana pintará un kultrun en el aire

con la sangre

después no sabré

si soy un caballo

o un resuello

si es el viento una trutruka

y saldremos galopando

a desparramar las estrellas del río

y en el movimiento circular

sabré de una vez

qué es ser un guerrero que corre libre hacia la muerte

qué visiones lo ardían

regresaremos al mallín

y habrá la gente alrededor del fuego

las ollas tiznadas y la luna

y cada hoja de los álamos brillando

entonces me recordaré

de ellos tan lejos

y moriré de nuevo

de los barrios planes de vivienda

creciendo en vértigo

en la ciudad con horizonte

las bolsas de nylon y las estrellas allí

entre los cables del alumbrado público.

Feichi lali mulen ñi nontual katrutuleufun

feichi lali mülen ñi nontual katrütuleufün

chem trewa ngiyulaenew, nielan trewa

trongli trewa nümüalu ñi llükanten

amuay ina inche

kushe müleay nontuwe mew

eluafiñ epu llanka

ñi nontuaetew

ti pu kura folilentuel

ñi kütikun mew

ñi pütra mew

ifümüchikekura kutranpiwkelelu

wirarün pepi wirarünoel

feichi ñi pu nge yifüingu

ka inche koilatufun ñi mongen

elutukuafiñ tüfa

yom nielaay chem no rume

mupiñ kechi pu külleñu

pepi pelafilu ñi llumümel ta ti mongen

amulu

pu alwe ñi furi mew

kintualu düwen

lalün

metawe

tapül

falilulüay kushe?

prayu ñi trewa iñchiu

nontuwe pinguzay rupanantü

ngulu mew

fentepuyu

müley ñi müleael ñi pichilamngen tie mew

müley ñi müleael

ti lan pepi ngelay kiñe chem no rume ti kiñeishim

iney wiri kütral

fey nieay pu pefalañken pu nge mew

yom pu refnge

kintuayngu inche mew

entuenew pu wayun

kolotuwüenew ti pu changüll mew

kiñe choikepünon

üiay kütral wente kallfükekura

winüngkü piwketuyu

mollfün mew inche ñi lamngen wiriay

kiñe kultrun ankawenu

feymew kimlayan

kiñe kawellungeli

ka kiñe neyüngeli

kurufngele kiñe trutruka

tripaayu wirafülu

püdümlu leufü ñi puwangelen

ka awün mew

kimuan kiñetu

chem ngey ngelu kiñe kona leflu kisungen lan mew

chem perimontu iüfueyew

wiñoyu mallin mew

kütral mew niey ti che

pu kuyulchalla ka küyen

pu alamo ñi filltapül wilüfülu

feymew konümpafiñ

fentren kamapu

latuan

ti barrio rukawe

tremlu uyülonkon mew

waria afpun mapu mew

ti nylonwallka ka wangelen tie mew

ti cable kompuchepelomtuwe