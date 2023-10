Este fin de semana se conoció la ganadora de una nueva edición del premio Planeta, el concurso literario que premia a la novela ganadora con un millón de euros, es decir, una cifra superior a la del Premio Nobel de Literatura. Sonsoles Ónega, quien además de escritora es periodista y presentadora de televisión, resultó la elegida con Las hijas de la criada.

“Me he presentado a absolutamente todos los premios y la mayoría los he perdido, así que este es como el acumulado”, bromeó la autora durante la ceremonia, y describió su texto como “una novela de amor, de búsqueda de la verdad, de desamores; de mujeres valientes que pelearon el mar durante 100 años”.

La obra que triunfó en la edición 72ª del concurso cuenta la historia de una familia de empresarios gallegos, los Valdés. El relato recorre gran parte del siglo XX, en sitios como Cuba y Galicia, y destaca el rol de las mujeres de esa familia, “luchadoras y emprendedoras”, quienes construyen un imperio conservero en su tierra natal. Sin embargo, “un terrible secreto marcará sus vidas para siempre”, según adelantó la editorial.

“La conservera fue una industria que no ha sido justa con las mujeres, que se dejaron las manos limpiando pescado y cerrando latas. Esta novela hace justicia con todas ellas”, agregó Ónega, quien también dio detalles sobre la creación del texto. “Es una novela difícil que he escrito en mitad de muchos avatares, pero en la que me sentí imantada desde el principio: es la Galicia de mi infancia”. Escribirla le llevó tres años y parte del trabajo lo realizó en los camerinos de canales de televisión, coordinando la vida laboral y la maternidad. “Tener hijos y una carrera profesional es durísimo”.

Nacida en 1977, Ónega no es ninguna desconocida. Ya era autora de la editorial Planeta y esta es su séptima novela. En 2022 protagonizó el “pase del año” de la televisión española, saltando de Telecinco a Antena 3, señal que también pertenece al Grupo Planeta. El grupo Atresmedia la definió en ese momento como “una de las presentadoras más reconocidas y valoradas por los espectadores y cuenta con una larga y sólida trayectoria en los medios de comunicación”.

Las hijas de la criada será publicada el 8 de noviembre junto con la otra novela finalista La sangre del padre, de Alfonso Goizueta Alfaro, sobre la peripecia de Alejandro Magno en su avance hacia Persia y su conversión en “un tirano que arrastra a los suyos a la muerte”. El escritor, también español, tiene 23 años y publicó su primer libro a los 17; ahora se llevó 200.000 euros por terminar en segundo lugar.

Esta edición del Premio Planeta tuvo un récord de 1.129 novelas inscriptas, 40% más que el año pasado, hecho que la editorial explicó por la simplificación en el proceso de presentación de las obras, que por primera vez podían enviarse por correo electrónico. Las novelas ganadoras de sus 71 ediciones anteriores fueron leídas por más de 45 millones de personas.

Planeta artificial En la rueda de prensa previa a la entrega del premio, el presidente de Grupo Planeta, José Creuheras, se refirió al asunto de la Inteligencia Artificial (IA) y sus posibles consecuencias en la industria editorial. Pese a identificarla como un problema, cree que "no va a sustituir al talento" ni a la capacidad de innovación de escritores y escritoras, dijo, según ABC. Entre los retos y desafíos de la IA señaló el tema de los derechos de autor y agregó que "se tiene que legislar al respecto", además de destacar las herramientas con las que cuenta el grupo editorial para detectar obras ya publicadas entre las que se presentan al premio.

