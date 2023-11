La semana pasada hicimos un pequeño experimento: nos reunimos en el café Bacacay la diaria con las escritoras Mercedes Rosende y Tamara Silva y con un reducido grupo de lectores. La mañana se fue volando. La organizamos junto a Biblioteca País y fue la “prueba piloto” de una serie de encuentros que esperamos afianzar.

En un momento, conversamos sobre los distintos ambientes en los que transcurren los relatos de las autoras convocadas. “En algunas narrativas los territorios adquieren como una forma de ser personajes. Al menos en mi caso no es intencional, pero después de una conversación con la dramaturga Alejandra Gregorio lo revisé y vi que capaz que hay una construcción de los espacios que tiene que ver con traerlos a un primer plano, y que no sean solo el espacio en el que sucede la acción, sino que la acción esté como muy involucrada con ese espacio. Y por ahí creo que sí, que la mayoría de mis cuentos están ambientados en un espacio del campo, que podría ser el interior de Uruguay pero que yo lo extiendo un poco a lo latinoamericano. La mayoría de esos espacios, cuando yo los pienso, digo este lugar podría ser Aiguá, que es la ciudad donde viví muchos años, o Minas, que también viví muchos años ahí”, decía Tamara Silva.

Rosende también ve algo más en los lugares donde ambienta sus historias: “Mis cuatro primeras novelas transcurren en Montevideo, pero además Montevideo es un personaje en ellas. Es un personaje muy fuerte y no sé si lo hice conscientemente, pero sé que me gustó utilizar a la ciudad como si fuera eso, como si fuera alguien más. Es una Montevideo intervenida, que no es exactamente Montevideo, pero de cualquier manera es sumamente reconocible”.

Tamara Silva, como saben, se llevó dos Bartolomé Hidalgo, uno en Narrativa y otro como Revelación, por su colección de relatos Desastres naturales, en tanto Mercedes Rosende tiene una novela flamante, Nunca saldrás de aquí, que es la cuarta de una saga policial protagonizada por la traductora Úrsula López. Esta vez –un poco a contracorriente de lo que transcribimos más arriba– gran parte de la acción transcurre en el Chuy y varios elementos de la trama remiten a sucesos fácilmente reconocibles para el público uruguayo.

La charla completa la van a poder leer en unos días –si reciben la edición papel, en el suplemento Libros, que sale el viernes. Entre los cometidos de reunir a Silva y Rosende, dos narradoras en apariencia interesadas por asuntos y formatos bastante diferentes, estaba explorar posibles puntos de contacto entre una creadora que comienza una carrera auspiciosa y otra que desde hace años es traducida y premiada en distintos países (y aprovechar su paso por Uruguay, donde ya no reside de forma permanente).

Armonía Somers

Acaba de aparecer Tu casa en una altura, una novela que Armonía Somers escribió en 1962 y había decidido no publicar. La historia de ese texto y de porqué se decidió darlo a conocer ahora la explica la investigadora argentina María Cristina Dalmagro, experta en la obra de un autora uruguaya que se ha vuelto fundamental.

En Biblioteca País se pude leer La mujer desnuda, la novela erótica con la que en 1950 Somers removió la escena literaria montevideana.

Premio Cervantes

El 8 de noviembre se supo que el narrador español Luis Mateo Díez era el nuevo ganador del Cervantes, el premio más prestigioso de las letras hispanas.

En Biblioteca País hay una muy completa selección selección de su obra.

Eduardo Darnauchans, 2006. Foto: Federico Gutiérrez

Darnauchans

La semana pasada Eduardo Darnauchans hubiera cumplido 70 años. Entre otras celebraciones, hubo reediciones de dos de sus biografías, y también se publicó un completo y riguroso cancionero de su obra.