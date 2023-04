En español, los títulos de la novela de 1963 y la de 2023 tienen la misma traducción, pero en el inglés original son distintas. On Her Majesty’s Secret Service (1963) fue publicada cuando reinaba una mujer, así que está “al servicio secreto de ella” (her), mientras que en On His Majesty’s Secret Service el título dice que está “al servicio secreto de él” (his). Veremos cómo se las arreglan los traductores.