Cinemateca Uruguaya retoma el ciclo Entre función y función, en el que distintos creativos conversan sobre la relación entre cine y literatura.

Este lunes, los protagonistas serán el escritor Henry Trujillo, el cineasta Aldo Garay y Sebastián Bednarik, quien fue encargado, junto a Coral Godoy, de adaptar la novela Torquator (1993) al cine, donde fue conocida como La espera (2002). “¿Cómo se pasa de un texto literario a un guion?, ¿cómo pasan las ideas del papel a la pantalla?”, son las consignas sobre las que conversarán el autor de la novela, el director de la película y su guionista.

El martes los protagonistas son la realizadora Magdalena Schinca y el escritor Gustavo Espinosa. Schinca, conocida por su trabajo como montajista en las películas Delia y Ese soplo trabaja en un documental que rodea la novela Todo termina aquí (2016).

“Siempre me gustaron los libros de Espinosa y me daban muchas ganas de que fueran películas. Pero con esta novela fue distinto, porque no lo sentí sólo desde la trama en sí, sino como que me gustó mucho la forma, una forma que a mí me interesa mucho también en el cine, que tiene que ver con el juego”, dice Schinca a la diaria.

“Lo conocí en la Feria del Libro, le pregunté si se copaba, me dijo que sí. Fui a visitarlo, nos conocimos y empecé a escribir con mi proyecto, que no tiene nada que ver con lo que es ahora. Lo fuimos armando juntos, porque lo que yo le propuse no era hacer una adaptación tal cual del libro, sino como un juego entre los dos, en el cual hacemos que estos personajes, por así decirlo, existan, y él me cuenta de ellos y los vamos a buscar”, adelanta la realizadora. Entre otras cosas, hicieron un casting de personas llamadas Ana y que vivieran en Treinta y Tres, como el personaje de la novela, dice Schinca. El proyecto se llamará Todo empieza aquí y está en su fase final.

Semanas después, el martes 24, el ciclo continúa con el director Enrique Buchichio y el escritor Carlos María Domínguez, que hablarán del cortometraje En la plaza (2004), versión del primero sobre un cuento del segundo.

Las actividades son gratuitas y tienen lugar en el hall de Cinemateca (Bartolomé Mitre 1236 y Reconquista) a las 20.00.