Samanta Schweblin es parte de un tridente de argentinas, junto con Selva Almada y Mariana Enriquez, que empuja la narrativa de escritoras mujeres en español durante este tramo del siglo. Desde que en 2002 apareció El núcleo del disturbio, su primer libro de cuentos, Schweblin no para de acumular seguidores, admiración y premios (desde el cubano Casa de las Américas hasta el neoyorkino National Book Award), a la vez que se nos mete en la vida cotidiana, sea a través de ideas penetrantes como la de los kentukis, esa mezcla de mascota y vigilante tecno, o de plataformas como Netflix, que ofrece la adaptación de su novela Distancia de rescate.

En marzo llegará a las librerías su próxima colección de relatos, pero la escritora uruguaya Yanina Vidal ya la leyó: “es un conjunto de historias con lenguaje preciso y evocador, que nos adentra en una atmósfera inquietante donde lo familiar se torna extraño y perturbador”, dice. Pronto publicaremos esa entrevista que mantuvo con Schweblin, así que lo que sigue es doblemente anticipatorio: el adelanto de una conversación a partir del adelanto de un libro.

Dice la argentina: “Mi interés está siempre en lo extraño. Pero lo extraño no es ‘lo imposible de suceder’. De hecho, cuanto más posible es, más terrorífico nos parece. El monstruo del doctor Frankenstein puede ser una gran alegoría para pensar muchas cosas, pero sucede muy lejos de casa, en un mundo diferente, y hace muchos años. Cuando leemos sobre algo que parece extraordinario, pero de verdad podría sucedernos en cualquier momento, las posibilidades del realismo estallan con un terror que logra ponernos en alerta. Me encanta ese estado. Como lectora, los libros que más me gustan son los que logran caminar sobre esa brecha entre lo real y lo extraño, es un lugar en el que me resulta fructífero pensarme a mí misma”.

Julia Peraza, por su parte, entrevistó a la fotógrafa Nancy Urrutia. Su trabajo en una época de cruce de demandas democráticas y prácticas feministas es el centro de Pionera, una investigación de archivo del también fotoperiodista Javier Calvelo, que cuenta con textos de la historiadora Marisa Silva Schultze y de la politóloga Niki Johnson, y con un cuidadoso diseño.

Estamos en febrero y sin querer nos fuimos poniendo feministas, así que vaya también en este boletín la invitación a acercarse a En todos los escenarios, que recoge distintas miradas a las trayectorias de cinco carnavaleras uruguayas, que, a su modo, también son pioneras.

Para el final, les cuento que leí La altura del derrumbe, de la salteña Margarita Heinzen. Es una novela ambientada en los años 1950 en un departamento ficticio del litoral y el desmembramiento del título es de la familia de un dirigente conservador colorado. Aparecen prácticas políticas cuestionables y, en algunos casos, bastante vigentes, pero la crítica no se dirige sólo a antiizquierdistas y liberales, porque la historia también se ocupa del sindicalismo de aquellos años, a la vez que integra, en algunos capítulos, una clara perspectiva de género. El tono predominante es de thriller político-afectivo, así que se lee rápido y bien. Ampliaremos.