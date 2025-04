Este domingo se cumplen diez años desde el fallecimiento de Eduardo Galeano, ocurrido el 13 de abril de 2015. Para homenajearlo, Casa de América y Siglo XXI Editores organizaron en Madrid la mesa redonda “Las venas abiertas de la memoria”, que contó con la participación de León de la Torre, director general de Casa de América, el escritor y periodista argentino Martín Caparrós y el cantautor Joan Manuel Serrat, además del escritor y neurocientífico Mariano Sigman, de la editorial.

“Galeano amaba reír. Practicaba la risa como una defensa contra las miserias cotidianas. ‘¿Cuánto te paga?’, le preguntó maliciosamente a Sabina, interesándose por el reparto que teníamos en el espectáculo que teníamos juntos. ‘El 50 por ciento’, le contestó, a lo que él le dijo: ‘Te roba’. A su lado reírse era de obligado cumplimiento. Reírse de lo propio y de lo ajeno, en las buenas y en las malas”, dijo Serrat, según la crónica de La Jornada.

“Nos conocimos o, mejor dicho, nos vimos por primera vez en la sección de discos de uno de los grandes almacenes de Barcelona a principios de los 80, cuando él estaba exiliado en Pineda, un pueblo catalán. Yo acababa de leer Las venas abiertas de América Latina y el encuentro con el autor me dejó en shock. Con el tiempo nos fuimos conociendo y al cabo la vida me regaló su amistad y su confianza. Al regreso de los exilios, en cada uno de mis viajes por las tierras donde el Río de la Plata se vuelve salado, me acercaba a su casa, nos juntábamos siempre a cenar. La cena siempre fue una excusa para provocar la conversación. Aunque más que conversar, con él tocaba escuchar”, agregó el cantautor.

El domingo, en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, habrá una lectura de 14 de sus textos, bajo la convocatoria “Galeano, diez años después”, a cargo de la actriz Bárbara Mori y con la pianista María Teresa Frenk. El 22 de abril, además, la editorial Siglo XXI organizará el conversatorio “Eduardo Galeano y el periodismo”, con la editora Rocío Martínez y los periodistas Javier Aranda Luna y Luis Hernández Navarro.

En Montevideo, las actividades que programa la Asociación Amigos de Eduardo Galeano todavía no se han anunciado, pero posiblemente se lleven a cabo este mes.