El proyecto Mapa de las Lenguas es una iniciativa de la editorial Penguin Random House que, según su directora editorial, Pilar Reyes, nace de “la idea de que la literatura escrita en español no debería quedar limitada por fronteras nacionales”. Cada año, los equipos editoriales eligen, en sus respectivos países, “libros que consideran especialmente relevantes, singulares o prometedores. Libros que hablan desde una geografía o una experiencia concreta, pero que merecen circular por todo el ámbito de nuestra lengua y encontrar lectores mucho más allá de los lugares donde fueron escritos”.

Ya se han publicado 206 títulos de autores de una docena de países, y para la edición 2027 vuelve a aparecer un título de nuestro país. A firmas como la de Fernanda Trías y la de Carolina Bello este año se suma la periodista uruguaya Soledad Gago Delfino con su libro Un fantasma antártico. Allí convierte su viaje a la Antártida en una investigación sobre un misterioso meteorólogo uruguayo, cuya historia parece haber desaparecido de los archivos.

“Es un libro de no ficción. Hay gente que me ha dicho que es como una pequeña novela de no ficción, hay gente que me ha dicho que es una crónica. Yo prefiero decir que es un libro de no ficción”, dijo Gago en la conferencia de prensa virtual en la que se presentaron los diez títulos seleccionados.

Un viaje a las islas Malvinas y el sueño de su padre la llevaron a presentar un proyecto para ir 40 días a la Antártida. “Voy a hacer un curso de preparación a la Escuela de Guerra Naval del Uruguay y ahí conozco a Héctor Fontana, un meteorólogo que se presenta en ese curso diciendo que él había sido el primer civil uruguayo en vivir un año en la Antártida, en 1986”, dijo Gago.

Su olfato periodístico la llevó a entrevistarlo dos veces antes de viajar. “Héctor tenía las historias más maravillosas y épicas que a mí me habían contado en la vida”, contó. “Cuando llegué a la Antártida empecé a preguntar por él a la meteoróloga, a los científicos, empecé a buscar en los archivos, y Héctor Fontana no existía en los archivos. Y me pasó algo peor: en la base hay una especie de museo con una fotografía por cada dotación que ha pasado por allí, y la única fotografía que faltaba era la de la dotación de Héctor Fontana en 1986”.

Un fantasma antártico “es la búsqueda de este hombre en ese territorio que a él le cambió la vida, y en esa búsqueda cuenta también mi viaje, un viaje que a mí también me cambió un poco la vida”, explicó. El libro, que ya está disponible en nuestro país, será publicado en el resto de América Latina y España en junio.

El resto de los títulos son La llorería, del argentino Martín Sivak; La sangre está cayendo al patio, de la española Elvira Navarro; Satélite, del mexicano Alonso Burgos; Perros del diablo, del peruano Richard Parra; Los fabuladores, del español José Ignacio Carnero; Demasiado al norte, del mexicano Emiliano Pérez Grovas; Fantasma, de la española Nerea Pérez de las Heras; La oficina de la noche, del chileno Nicolás Lange; y Lar, de la española Bibiana Candia.