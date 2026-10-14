Publicarán ficción y correspondencia inédita del crítico Ángel Rama

Crítico, editor, gestor, docente, teórico, Ángel Rama (1926-1983) tuvo una vida breve y prolífica. Desde hace unos cuantos años, su hija Amparo Rama Vitale es la impulsora de la renovada puesta en circulación de su obra en Uruguay. El trabajo se ha intensificado en estos meses en los que se cumple un siglo del nacimiento de su padre.

“El archivo quedó a mi cargo y en esa medida, ahora, con más tiempo, he estado trabajando sobre él, tratando, de alguna manera, de ampliarlo, de enriquecerlo. Incluso monté una página web, angelrama.uy, donde estoy colocando material permanentemente. Los artículos los hemos colocado todos; nos falta la parte de teatro, porque eso implica un trabajo de archivo en alguna biblioteca”, dice. Ese archivo digital incluye paratextos: “Estamos incorporando como los avisos de prensa de la editorial Arca”, dice Rama.

Este año hubo varias exposiciones en homenaje al crítico: una en el Museo Figari, otra en la Fundación Benedetti, una pequeña muestra de material en la Feria Internacional del Libro, y un gran montaje, “espléndido”, en la Biblioteca Nacional.

“Lo que a mí más me importa de esta exposición es mostrar la cara latinoamericana de mi padre. Porque en realidad él va ampliando su recorrido, de un recorrido nacional, que empieza en la Biblioteca Nacional, trabajando con ediciones como los clásicos uruguayos, y después eso va creciendo de otra manera y se va combinando. La crítica en Marcha era difusión de los autores nacionales, que después edita en Arca, es la difusión de los autores latinoamericanos, y es también el tránsito de una mirada que va de la crítica literaria a la crítica cultural, a la inserción de los autores en un contexto social y a interpretar la cultura latinoamericana”, dice la investigadora.

Su trabajo incluye, especialmente, el de las reediciones locales de obras de su padre que permanecían sin publicarse, como una gran selección de su correspondencia que hizo junto con Rosario Peyrou, o que habían sido editadas únicamente en el exterior, como La ciudad letrada, o que ya no se conseguían, como la flamante La generación crítica.

Habrá más novedades en este campo, adelanta: “Hemos encontrado una novela que se llama La cacería nocturna y un libro de cuentos que ganó un premio en el Ministerio de Instrucción Pública, y que aparentemente se iba a publicar en Alfa y al final nunca se publicó. Incluso está corregido, y es probable que el año que viene podamos editar ese libro de cuentos”. Algunos de los relatos aparecieron en revistas del exterior, aclara Rama.

Además, Amparo Rama está trabajando, con miras a una edición, sobre la correspondencia entre Rama y su segunda esposa, la crítica argentina Marta Traba. “Es una correspondencia abundante, aunque de períodos cortos. Ella fue su última pareja. Tenían una gran simbiosis de preocupaciones, porque ella en el arte tenía, de alguna manera, una concepción bastante parecida a la que Ángel Rama tenía en literatura, esa preocupación por la creación de un arte o una literatura que toma los elementos de estructura y de conocimiento de la literatura extranjera o de la pintura extranjera, y es capaz de transformarla en un hecho latinoamericano”.

Antes de todo eso, este viernes, en la Feria Internacional del Libro, se va a presentar la nueva edición de La generación crítica, que comenzó a publicar en forma de artículos a fines de la década de 1960 y culminó, ya como libro, en 1972. “En realidad, él la termina cuando está en Puerto Rico, cuando tiene, de alguna manera, tiempo para armar ese libro”, dice Amparo Rama sobre un exilio que de económico devino político con el advenimiento de la dictadura.

El término “la generación crítica” fue la forma que encontró Rama para evitar la referencia exclusivamente temporal que implica la idea de “generación del 45” y también una herramienta que le permitió definir conceptualmente a una promoción de intelectuales y artistas y, a la vez, ampliar el elenco a creadores nacidos a principios de siglo, como Felisberto Hernández, y a otros que empezaron a ser activos en los años 1960, como Eduardo Galeano. Se trata de creadores que buscan imponer un nuevo sentido común, basado en el cuestionamiento a las estructuras políticas y sociales del Uruguay del siglo XX.

En el prólogo de la edición que se presenta este viernes, la investigadora Inés de Torres destaca el hecho de que se trata del último de sus grandes estudios que Rama le dedica a la cultura uruguaya; sus temas, ya en el exterior, tendrán un mayor carácter teórico y una mirada decididamente continental.

“Sin embargo, vos leés La ciudad letrada y está viendo Montevideo, Buenos Aires, el Río de la Plata. Siempre tuvo presente a Uruguay en las relaciones epistolares, en las cartas con Idea Vilariño, en las preocupaciones porque meten preso a Onetti y él está en el exterior, por colaborar con él y por colaborar de alguna manera con la difusión de lo que está pasando en Uruguay. Eso le significó, de alguna manera, quedarse sin pasaporte en Venezuela, quedar apátrida, tener que conseguir documentación, nacionalizarse venezolano, y le significó también todas las dificultades que después tuvo en Estados Unidos”, recuerda Amparo Rama.

La generación crítica: 1939-1969, de Ángel Rama. 260 páginas. Estuario, 2026.