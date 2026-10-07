Charla en torno al libro sobre los 20 años de la diaria, que se publicará en diciembre

“Hace muchos años que conversamos sobre la necesidad de construir memoria institucional, antes de que las individuales se distorsionen demasiado, en beneficio del propio colectivo, que se va renovando, y de otra gente que le pueda sacar provecho a nuestra experiencia”, dice Marcelo Pereira, primer director periodístico y actual columnista de la diaria, sobre el origen de Cambiarlo todo: 20 años de la diaria, el libro que será publicado en diciembre.

Escrito por la periodista Lucía Chu y editado por la escritora Ana Fornaro, directora de Lento, el trabajo insumió decenas de entrevistas y la revisión de material inédito, como una memoria previa iniciada por Natalia Uval, exdirectora y actual editora de Política, además de publicaciones clave de la diaria durante estas dos décadas.

“La cooperativa es parte central de la historia, tanto en los orígenes más asamblearios como en la figura formalizada luego, y se va contando su desarrollo. Es parte fundamental para explicar cómo sostenemos la independencia editorial y todo el proyecto en sí”, dice Cecilia Álvarez, directora periodística de la diaria desde abril de 2025.

Fornaro, por su parte, adelanta que se abordan los orígenes del proyecto, además del “crecimiento y las crisis y después una parte muy grande sobre el vínculo con la comunidad. Hay un capítulo grande dedicado a los verticales, suplementos y la radio. Se habla mucho del modelo y se problematiza sobre qué significa sostener un medio así en este momento y ecosistema. Creo que eso es parte del valor del libro, más allá de contar la experiencia puntual, para otros colegas y medios o proyectos en ciernes en medio de esta masacre de IA”.

“El contenido tendría que abarcar, por un lado, los hechos, incluyendo una sucesión de problemas y cómo los fuimos encarando, pero también cierto nivel de abstracción, porque algunos de esos problemas ya están obsoletos (por ejemplo, el de inventar una alternativa a los quioscos para hacerle llegar al público una edición en papel), y lo que importa para el futuro es identificar la actitud y los criterios que pusimos en juego para resolverlos”, agrega Pereira. “Incluye algunas ideas sobre ese futuro”, acota Álvarez.

Este miércoles a las 18.00, en el marco de la Feria del Libro, Álvarez, Pereira, Chu y Fornaro estarán conversando sobre el libro y sobre la diaria. Ese día, además, se lanzará la preventa de la obra.