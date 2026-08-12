Una invitación de la revista Lento a la comunidad

El jueves 13 de agosto tendrá lugar la primera fecha de “Lento en comunidad”, un ciclo de encuentros en Club Cultural Charco para abrir la revista y la charla junto con invitados.

Este jueves desde Lento inauguramos el ciclo “Lento en comunidad”. Es una invitación a abrir la revista y la charla a los lectores, o futuros lectores, y encontrarnos en Club Cultural Charco.

Todos los meses en Lento nos ponemos a pensar alrededor de un tema y así vamos armando la revista tanto a nivel de contenido como visual. Alrededor es la palabra clave, porque lo que hacemos es un rodeo; no pretendemos agotar temáticas (sería imposible), sino tirar del hilo, asociar, multiplicar, abrir. Por eso, también, la conjunción de géneros: crónicas, ensayos, ficciones, reportajes, entrevistas, fotorreportajes, perfiles; todo convive en su singularidad, con sus propios códigos. Así vamos armando el idioma de Lento, una lengua común y pensada en plural.

Este jueves vamos a hablar sobre “sentidos” y “juegos”, los temas que abordan los números de julio y agosto, y para eso nos van a acompañar la artista textil, docente y vestuarista Virginia Sosa Santos y el músico y director de orquesta Nacho Algorta. Desde ámbitos diferentes, pero con muchos cruces, van a contar cómo los sentidos se ponen en juego en sus prácticas artísticas y de paso comentar algunas de las notas de la revista.

Es un experimento que iremos construyendo juntos. Quedan todos invitados, queremos escuchar sus ideas y sugerencias para hacer de Lento un espacio cada vez más vivo, tentacular, comunitario.

La entrada es gratuita y con inscripción previa aquí.