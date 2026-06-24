La historieta que expande

Muchas veces nos encontramos hablando de adaptaciones de obras literarias al cine. Pasa en la columna Del papel a la pantalla, dedicada especialmente a compararlas, pero también ocurre espontáneamente. No voy a ponerme como los textualistas radicales, que piensan que detrás de todo siempre hay un texto, aunque sí me animo a decir que después de todo puede haber un texto. En todo caso, cada producción audiovisual suele requerir un guion que la preceda, y a menudo ese guion tiene una fuente anterior: una novela, un cuento.

El caso de El tema del verano es distinto. Sería simplificar demasiado decir que es la versión en cómic de la película de Pablo Stoll estrenada en 2025, que propone una mirada innovadora sobre el subgénero de zombies. En lugares de industrias culturales poderosas, ha habido unas cuantas películas taquilleras que luego fueron llevadas a formato novela o historieta, pero la imagen está desajustada, y no por la escala del mercado uruguayo. El asunto es que acá la historieta y la película van naciendo casi a la par.

Stoll, que fue el creador del guion original, trabajó largamente con el ilustrador Nicolás Peruzzo en la elaboración de storyboards como parte de la preproducción del filme. Peruzzo, posiblemente el dibujante y guionista más prolífico del cómic local en este siglo, es también un especialista en adaptaciones y para esta película también se abocó al desarrollo conceptual de la apariencia de los personajes. Según me contaron los artistas, cuando vieron que el esfuerzo de preparación de la película se bifurcaba de su materialización, se convencieron de rescatar lo avanzado en forma de libro.

Lo notable es que, por diversos factores, este libro funciona como una expansión, como un companion de la película. Dado que responde a versiones de un guion que debió modificarse mucho al momento de rodar, lo que leemos es una especie de versión alternativa de la historia, previa a la intervención de otros colaboradores y al ajuste a las posibilidades de concretar la filmación. No es menor el dato de que la película haya llevado casi una década en realizarse, lo que implicó enormes cambios, como el país en que se ambienta, el peso de las referencias al covid-19 y la proporción de escenas en exteriores. Además, hay otro tipo de disonancias narrativas: reconocemos a ciertos personajes y algunas relaciones nucleares se mantienen, mientras otras se abren en ramificaciones novedosas. Elementos que en la película están sugeridos en forma sutil, en la historieta se explican con detalle, y también al revés. Esa complementariedad atraviesa las claves políticas, el humor y el corazón afectivo de El tema del verano, como si se creara una tercera obra con la suma de las dos anteriores.

Ahora, más tradicional

No hay vueltas, en cambio, en el pasaje de las historietas del romano Zerocalcare al audiovisual. Autor exitoso, con una obra de corte existencialista y rockera, hace unos tres años fue convocado por Netflix a vertir sus creaciones en series animadas. Unas semanas atrás, Ignacio Alcuri hizo un mapa de su universo y ahora la buena noticia es que no solo ya está disponible en streaming Dos monedas, su tercera entrega para la plataforma, sino que muchas de sus novelas gráficas se consiguen por aquí.