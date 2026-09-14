Fiel, la primera feria exclusiva de libreros y editoriales independientes

Metida entre la Feria del Libro de San José y la de Montevideo, este viernes 18 y sábado 19 de setiembre asoma su cabeza por primera vez la Feria Independiente de Editores y Libreros, que encima tiene la muy ganchera sigla FIEL. El Mercado Ferrando recibirá a librerías y editoriales independientes, además de dar espacio a presentaciones y charlas que giran alrededor del libro.

La idea de FIEL estuvo rumiando durante muchos años, según revela a la diaria el librero y divulgador Leo Silveira, de Pocitos Libros. “La fuimos pensando a la sombra de la FED de Buenos Aires, cuyos organizadores son amigos. Ellos hace 15 años que la hacen, y me quedé con la pica de que estaba bueno hacerla acá, con pequeños cambios, como agregar la figura del librero”. Pasó la pandemia, que facilitó las reuniones por videollamada, y la idea quedó macerando.

“Este año, con todo esto que está pasando con la Ley del Libro, hay una necesidad de que el tema no salga de agenda, y se me empezó a prender de vuelta la chispa. Y en eso aparece el escritor y crítico de cine Gustavo Iribarne, que el año pasado sacó El beso de la oscuridad, una novela de terror gótico”, recuerda Silveira. La idea de Iribarne era hacer una feria que girara alrededor de esos temas fantásticos, pero Silveira tenía “una idea mucho más abarcativa”. Había pensado en algunos lugares, y el Mercado Ferrando se sumó de inmediato. “Están también en esa idea de marcar la presencia cultural, con un perfil parecido al nuestro. Hicimos buenas migas y quedó la fecha”, dice.

Lo siguiente era contactarse con los potenciales interesados. “Muchos se quedaron copados, pero ¿qué sucede con los pequeños editores y con mis colegas libreros? Estamos reducidos a la mínima expresión de capacidad de personal y de dinero, entonces me decían que no tenían a quién mandar. Y yo les respondía que la idea de esta feria, lo primordial, es que los stands estén atendidos por sus propios dueños”, cuenta el organizador, quien quería replicar el modelo de la FED. “Es lo lindo de todo esto: que vayas a la feria y el editor te cuente por qué eligió ese papel, por qué le puso esa tapa, que estén los autores, también. Al final, en cada stand se termina dando una especie de micropresentación de un libro, porque está la persona y te va contando toda la cocina de su novela o su libro de cuentos. Esa es la parte más linda”.

La intención era que el costo del espacio cubriera apenas los costos de organización, y los interesados fueron confirmando su presencia. “Librerías somos dos o tres, y después son editores. Lo más importante que surgió fue que los autores autoeditados querían estar, pero comprar un stand para un solo libro no tenía sentido. Pero se empezó a correr la voz y se empezaron a juntar entre varios para comprar un puesto. Ellos, súper contentos y agradecidos de que hubiera un lugar donde pudieran mostrar su libro”, agrega Silveira.

También destaca que son autores que no llegarían a presentar sus obras en la Feria Internacional de Montevideo, “por más que hay un stand que la intendencia asigna para autores autoeditados y pequeñas editoriales; queda chico eso. Y muchos ni siquiera están en librerías, porque para hacerlo tenés que entrar por una distribuidora o una editorial. Uno de los fuertes de las librerías independientes es dar visibilidad, aceptar y trabajar con ese nuevo autor que quizás mañana la pegue. Es lo que estamos peleando con la ley de precio único: que existan las librerías para poder dar bibliodiversidad”.

La feria funcionará el viernes y el sábado en el Mercado Ferrando, con entrada libre y gratuita. Habrá actividades, como charlas y presentaciones de libros, en cada hora en punto en ese mismo espacio.

Día de la Independencia

¿Qué significa que una librería o editorial es independiente? “Yo creo que implica que son emprendimientos muchas veces unipersonales, sin apoyos grandes de ningún grupo económico. Con ninguna inversión externa. No es un emprendimiento de un multigrupo que tiene librerías, chacinerías, tiendas de ropa... La independencia implica hacerlo a pulmón. También se puede aplicar a la carnicería o la panadería, pero está más asociado a la parte cultural”, explica Silveira.