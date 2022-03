No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La seguridad ha sido uno de los temas centrales en la campaña previa al referéndum contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) y, a menos de dos semanas de la instancia electoral, los debates entre oficialismo y oposición por este tema se han intensificado. Sin ir más lejos, ayer el Frente Amplio (FA) realizó una conferencia de prensa para pedir al gobierno que se investiguen los casos de abuso policial denunciados por la Asociación de Defensores de Oficio. En respuesta, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que la oposición “tiene mucha bronca” por las cifras sobre delitos de esta gestión.

Según un relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana realizado entre el 11 y 15 de marzo, 38% de la población piensa que la inseguridad ha aumentado, frente a 26% que considera que ha disminuido. En tanto, 32% opina que se encuentra igual y 4% prefiere no contestar.

Entre quienes tienen definido su voto por el Sí, 70% percibe que aumentó la inseguridad. En contraposición, entre los votantes por el No, 64% considera que disminuyó la inseguridad. En el caso de los indecisos, 38% considera que la inseguridad está peor, 35% igual, 4% mejor y 23% prefiere no opinar.

A nivel territorial, la percepción de aumento de la inseguridad es mayor en Montevideo (41%) que en el interior (35%).

Abuso policial

Tanto la Asociación de Defensores de Oficio como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo han advertido que se debilitaron las garantías para las personas detenidas y que los cambios introducidos en la LUC han dificultado la verificación de casos de abuso policial.

Al respecto, 44% de las personas consultadas opinan que la LUC ha generado un incremento de los abusos policiales (31% muy de acuerdo y 13% algo de acuerdo), 38% no está de acuerdo con esta afirmación (30% muy en desacuerdo y 8% en desacuerdo), 10% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 8% prefiere no responder.

Entre los votantes del Sí, 84% considera que la ley repercutió en el aumento de casos de violencia policial, y en el caso de los votantes del No 80% está en desacuerdo. Entre los indecisos, 48% no opina sobre el tema -esto condice con los menores niveles de información en este grupo, algo relevado por la usina previamente- y la otra mitad se compone de 25% que está de acuerdo y 16% en desacuerdo, mientras que 11% no está de acuerdo ni en desacuerdo.

En el relevamiento también se consultó sobre la confianza al ministro del Interior. Heber tiene un saldo negativo de confianza de 13%, que se desprende de los siguientes datos: 53% de la población desconfía del ministro (36% ninguna confianza y 17% poca confianza), mientras que 40% confía (29% algo de confianza y 11% mucha confianza).

En tanto, también se relevó la confianza en el ministro del Interior de acuerdo a la aprobación o no de la gestión del presidente Luis Lacalle Pou, mostrando que hay una desconfianza sustancialmente alta entre quienes desaprueban la gestión del mandatario (96%) y baja entre quienes la apoyan (12%). En el caso de las personas con “opiniones neutrales” respecto a la gestión del mandatario, prevalece la desconfianza (50%) frente a la confianza (25%) en el ministro.