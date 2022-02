En relevamientos realizados entre el 14 de enero y el 10 de febrero, la Usina de Percepción Ciudadana indagó sobre diversos aspectos relacionados con la decisión que tomará la ciudadanía el 27 de marzo, cuando se someterán a referéndum 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), la principal norma aprobada en este período de gobierno.

De las consultas surge que la mayoría de las personas que declaran no tener información acerca de los 135 artículos que se ponen a consideración en el referéndum de la LUC todavía no definieron una posición (37%) o votarán anulado (35%) o en blanco (12%). 2% de los nada informados votará Sí y 4% No.

Los indecisos son mayoritariamente votantes poco informados: dos de cada tres dicen no tener información o tener algo de información. Son personas a quienes les ha llegado menos la propaganda de ambas campañas (la mitad expresa no haber visto nada, ni del Sí ni del No). Sin embargo, declaran tener un nivel de exposición a informativos alto: 38% mira informativos todos los días y 41% los mira “alguna vez a la semana”. De todos modos, la exposición a informativos es aún más alta entre quienes declaran que votarán No el 27 de marzo: 56% mira informativos todos los días. En cambio, entre los votantes del Sí el porcentaje baja a 33%.

Por otra parte, entre las personas que no han definido su voto existe poco conocimiento sobre el efecto de la LUC en diversos aspectos. La mitad de quienes no tienen el voto definido no sabe o no contesta acerca de si la LUC mejoró la economía. Otro porcentaje relevante (22%) no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación.

39% de quienes todavía no tienen postura sobre la LUC responde que no sabe o no contesta a la pregunta sobre si la LUC contribuyó a mejorar la seguridad.

Además, de los datos surge que conforme baja el nivel socioeconómico, aumenta la cantidad de personas que declaran no tener definido el voto.