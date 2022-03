No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En los últimos seis meses, el gobierno resolvió ajustar los combustibles por debajo del porcentaje sugerido por la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua con base en el precio de paridad de importación o no aumentarlos en absoluto. Desde la oposición se ha acusado al Poder Ejecutivo de estar actuando, en este y otros temas, influenciado por la próxima consulta popular del 27 de marzo sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

Según un relevamiento realizado por la Usina de Percepción Ciudadana entre el 4 y el 9 de marzo, 44% de la población considera que el discurso que pronunció el presidente Luis Lacalle Pou en la Asamblea General el 2 de marzo estuvo influenciado por el referéndum del 27 de marzo: 27% estuvo muy de acuerdo con esa afirmación y 17% estuvo algo de acuerdo, en tanto 9% estuvo muy en desacuerdo y 6% en desacuerdo; por otra parte, 17% planteó que ni una cosa ni la otra y 24% prefirió no contestar.

La percepción de que el discurso del presidente estuvo influenciado por la campaña de la LUC es más marcada entre quienes desaprueban la gestión del presidente (81%) que entre quienes la aprueban (36%). Sin embargo, en ambos casos, entre quienes aprueban y entre quienes desaprueban la gestión del presidente, es mayor el porcentaje que piensa que el discurso estuvo influenciado por la campaña de la LUC que el porcentaje de quienes consideran que no.

Por otra parte, la mitad de las personas consultadas (50%) entienden que el reciente aumento del precio de los combustibles fue mitigado debido a la cercanía del referéndum de la LUC, mientras que un poco más de un tercio (36%) piensa que no es así.

Entre quienes tienen su voto decidido por el Sí, quienes piensan que el aumento de los combustibles fue menor debido al referéndum alcanza a 82%. Si bien el porcentaje de quienes piensan que el aumento de combustibles hubiera sido mayor es más bajo entre los votantes del No, este guarismo alcanza a 30% en ese segmento. Entre los votantes indecisos, 46% manifiesta no tener posición sobre esta consulta (consistente con menores niveles de información relevados en informes anteriores), 30% entiende que la decisión sobre los combustibles sí fue influenciada por el referéndum y 25% cree que no lo fue.

Además, también la mitad de la población entiende que los resultados del referéndum tendrán un impacto en el precio de los combustibles en el futuro. En cambio, 39% considera que no tendrá incidencia y 11% no sabe o no contesta.

Entre los votantes del Sí esta convicción respecto del impacto del referéndum en el precio futuro de los combustibles alcanza a 85%, mientras que entre los votantes del No alcanza a 19%. Entre los indecisos, 41% piensa que sí, 27% que no y 32% prefiere no opinar.

Además, casi la mitad de la población (48%) entiende que el resultado del referéndum también incidirá en el futuro de la reforma de la seguridad social, mientras que 36% considera que no lo hará y 18% prefiere no contestar. El acuerdo con la afirmación alcanza a 72% de quienes piensan votar al Sí y a 25% de quienes definieron su voto por el No. Asimismo, 27% de los indecisos también coincide con dicha apreciación, mientras que 12% discrepa y 61% no tiene una posición tomada.