La penetración de las campañas del Sí y del No de cara al referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) es alta, según concluye un relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana realizado entre el 18 y el 23 de febrero. 81% de los consultados recuerda haber visto información de la campaña del Sí en la última semana; en el caso de la campaña del No, ese porcentaje desciende a 61%.

Entre las personas que aún no definieron su voto de cara a la instancia del 27 de marzo, la penetración de las campañas es más baja que en la población general, y más equilibrada entre ambas campañas.

La evaluación general de ambas campañas por parte de la población es similar, aunque la campaña del Sí recibe mayor desaprobación. Ante la pregunta “¿Cómo calificarías la forma en que se está llevando adelante la campaña del Sí?”, 33% responde que de forma “desacertada” o “muy desacertada”, mientras ese porcentaje es de 25% en el caso del No. Por otra parte, 32% califica como “acertada” o “muy acertada” la forma en la que se está llevando adelante la campaña del No, y ese porcentaje es muy similar (32%) en el caso del Sí.

Si se observa este mismo dato de acuerdo a la intención de voto en marzo, se concluye que entre los votantes del Sí hay una tendencia a juzgar la campaña del Sí como mayormente “acertada” o “muy acertada” (64%) y la campaña del No como mayormente “desacertada” o “muy desacertada” (49%). Lo mismo, pero a la inversa, sucede con los votantes del No: 73% considera que la campaña del Sí es “desacertada” o “muy desacertada”, y en cambio 65% considera que la campaña del No es “acertada” o “muy acertada”.