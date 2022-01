Este viernes vence el plazo final que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le dio al empresario Giuseppe Cipriani para firmar el contrato por la concesión del casino en San Rafael, que ganó en 2019 por medio de una licitación pública.

La incertidumbre sobre la viabilidad del proyecto aumentó en el último período debido a las dos prórrogas que solicitó el empresario italiano al MEF para suscribir el contrato. El 21 de diciembre era la fecha inicial, pero Cipriani avisó a último momento que no se presentaría ya que cumplía cuarentena en Dubái, Emiratos Árabes, tras contraer covid-19. La segunda fecha que marcó el MEF fue el 14 de enero, pero nuevamente el empresario no apareció.

El jueves durante una entrevista en el programa Doble click, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, repitió que si Cipriani no se presenta este viernes será “una gran lástima, pero no se puede perder más tiempo; si el interés sigue siendo rechazado, si cambió de idea el inversor, lo que hay que buscar es un llamado a licitación para otra propuesta que tenga que ver con la inversión en infraestructura a través del estímulo para una licencia para casino”.

Viera, no obstante, se mostró optimista ya que, según aseguró, su cartera recibió otras expresiones de interés para adquirir el permiso de explotación del segundo casino privado en Punta del Este. “Nos preocupa porque tanto la intendencia como el gobierno estábamos muy interesados en todo lo que significa una obra de este tipo. Creo que esto lo que hace es atrasar un poco, pero ya habrá inversores interesados”, dijo el ministro.

Además, resaltó que en Rocha se está avanzando en un proyecto de hotel de lujo. “Se hizo un llamado de expresión de interés para la construcción de un hotel importante con la licencia de casino privado, se presentaron tres iniciativas y fue calificada una”. En Carmelo hay una propuesta similar, contó.

Entre las razones que manifestó Cipriani para postergar la construcción del hotel y casino en San Rafael estaba su intención de adquirir un permiso para la explotación del casino online. Pero ahora, según un artículo de El País, fuentes cercanas al empresario informaron que el megaproyecto tiene dificultades de financiación por la pandemia.

La promoción de casinos vinculados al desarrollo inmobiliario

En diálogo con la diaria, el exsubsecretario de Turismo Benjamín Liberoff consideró que el empresario “no puede reclamar” el permiso para explotar los juegos online dado que es algo que “no estaba incluido en el acuerdo que aceptó”.

En los términos del acuerdo, el empresario debía hacer una inversión mínima de 160.000 de dólares para que igualara o superara la inversión del resort y casino Enjoy, una condición que se dispuso cuando se inauguró el ex Conrad en 1993. En ese sentido, Liberoff remarcó que hasta que esa inversión no se concrete, Cipriani no puede reclamar el derecho al juego online.

El presidente Luis Lacalle Pou se reunió con el empresario el 19 de setiembre en Nueva York, en el marco de un viaje oficial a Estados Unidos y México, según informó el semanario Búsqueda. En noviembre, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley con el que pretende habilitar a la Dirección de Casinos para explotar los juegos online y, a su vez, darle potestad para autorizar a terceros, una medida que podría favorecer a Cipriani y contribuir a la concreción de su proyecto inmobiliario. Desde 2002 sólo están permitidas las apuestas deportivas y son explotadas por La Banca.

“El Poder Ejecutivo mandó hacer a medida un proyecto de ley de juego online por la presión de Cipriani. Eso de hacer leyes a medida no parece lo más correcto, lo que no quiere decir que no esté correcto hacer una legislación con relación al juego online. Pero una legislación no puede estar supeditada a una propuesta de negocio inmobiliario”, opinó Liberoff.

Con respecto a las dificultades financieras de Cipriani, señaló que el argumento “no es de recibo” porque no lo planteó a las autoridades en los últimos dos años de pandemia. “Él nunca argumentó el tema de la pandemia para no firmar. No lo planteó durante 2020 y sí comenzó a demorar porque no estaba el juego online”, adujo.

Por otra parte, consideró que la mayoría de las iniciativas de promoción de inversión que lleva a cabo el gobierno están dirigidas a la creación de hoteles con casinos. Sobre el emprendimiento en Rocha al que se refirió Viera consideró: “Pensar que hay que construir proyectos inmobiliarios para que hagan sustentables a los casinos es no tener idea de lo que está pasando en el departamento”.

Según el exsubsecretario de Turismo, para poder crear más casinos hay que fundamentar que sea redituable en el mercado, ya que el país tiene “un número importante de casas de juego”. Además de Rocha, hay expresiones de interés para hacer casinos en Atlántida, Carmelo e, incluso, en Paysandú, donde Cipriani estuvo junto al exministro Germán Cardoso a principios de marzo.

En el caso de Maldonado, Liberoff piensa que el casino en San Rafael competirá con el Enjoy. “Si Cipriani no tiene un plan de negocio que incluya traer jugadores de paño de otros lugares, quiere decir que se va a poner a comer de la misma torta que hoy existe. Si eso fuera así, estaría generando condiciones muy complejas para la mayor fuente de trabajo que tiene Maldonado. Si vas a poner casinos en otros lados, estás serruchando la rama donde estás sentado”.

“Por otro lado, visto que en Uruguay hay un grado de desarrollo de los juegos, es importante también desarrollar un capítulo potente dedicado a los aspectos de la ludopatía. La captación de inversiones no puede ser a cualquier precio”, agregó.

Sobre las responsabilidades por la posible caída del proyecto, cuestionó: “¿Quién se hace responsable de que el San Rafael haya sido demolido si la concesión cae? ¿Cómo le permitieron demoler sin tener garantías suficientes de que iba a construir?”.

A mediados de 2021, el intendente Enrique Antía, afirmó: “Cipriani no va a dejar todo así nomás”. Según Antía, el empresario había abonado una cuota por el terreno de más de 35 millones de dólares. No obstante, en octubre dijo en una entrevista con el programa local Frecuencia abierta que desde hacía cuatro meses Cipriani no se comunicaba y no respondía a las consultas de la comuna. “Algo va a tener que hacer con esa tierra”, expresó.