La Comisión Departamental de Maldonado por el Sí a la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) convocó al acto de cierre de la campaña, que contará con la presencia de varios dirigentes del Frente Amplio (FA) y del movimiento sindical, como el expresidente José Mujica, la senadora Silvia Nane, el presidente del FA, Fernando Pereira, el referente del PIT-CNT Enrique Méndez y el dirigente de la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua Ramón Fratti.

La llamada “Fiesta de la Alegría” se realizará este sábado de 18.00 a 23.00 en la explanada del Centro Cultural de Maldonado Nuevo, ubicado en las calles Agapito Parabera y Howell. Habrá una feria de semillas, productores locales y artesanos, juegos para los niños y música de la mano de los raperos Facku, Efecé y RGU y la murga La Osa Rafaela, así como Alejandro Balbis, Rodrigo Buschiazzo, el Dúo Resplandor y el Cuarteto Maldonado.

“Nos merecemos festejar”, manifestó la presidenta del FA en Maldonado, Silvana Amoroso, el jueves durante una movida en el barrio La Sonrisa, en la capital fernandina, en la que participaron los diputados frenteamplistas Gonzalo Civila (Partido Socialista) y Daniel Gerhard (Partido por la Victoria del Pueblo).

Según Amoroso, el lugar elegido para el cierre de campaña es “estratégico”, ya que Maldonado Nuevo es un barrio “muy populoso” y el centro cultural es una obra realizada durante el gobierno frenteamplista de Óscar de los Santos, quien también concurrió a la barriada en La Sonrisa.

No obstante, señaló que el FA en Maldonado está “redoblando esfuerzos” y que el cierre de campaña es simbólico, ya que las actividades por el Sí continuarán hasta último momento. Observó que, a medida que se acerca el día del referéndum, se nota más la “receptividad” de los ciudadanos y una “notoria diferencia” respecto del comienzo.

“El referéndum va a ser un día de festejo para la democracia. Hasta el último día vamos a hacer esto: recorrer los barrios, golpear las puertas de las casas, dar nuestros argumentos y escuchar a los vecinos”, expresó.

El referéndum “trasciende al FA”

Este viernes, durante un recorrido por Maldonado, el diputado Gonzalo Civila puso énfasis en que la derogación de los 135 artículos de la LUC es “una causa que trasciende a los partidos políticos”. En esa línea, el secretario general del Partido Socialista reiteró: “Esto trasciende al FA, es muy importante volver al origen de esto, que es la expresión soberana de cada uno de los ciudadanos”. Destacó, además, que haber llegado a la instancia del referéndum se debió principalmente al impulso del movimiento sindical y de los colectivos sociales en la recolección de firmas.

“[El referéndum] es una reivindicación de libertad, de decir ‘no nos dejamos llevar de las narices’, los gobernantes no van a decidir por nosotros, sino que vamos a poder tomar una decisión en función de la información”, opinó.

Por su parte, el también diputado Daniel Gerhard, señaló que en los últimos días ha percibido un mayor interés de la ciudadanía por conocer los contenidos de la LUC, a diferencia del inicio de la campaña, que estuvo marcado por una “reafirmación de barras, por decirlo de alguna manera, y con cierta apatía por parte de amplios sectores”.

Por otra parte, aclaró: “Esto no es a favor ni en contra del gobierno. Gobierne quien gobierne, si gana el No, los artículos van a seguir vigentes en los próximos períodos”. Sobre los dichos de Mujica de que no “habrá ningún cambio fundamental” después del referéndum, opinó que “es verdad que no habrá un apocalipsis”. Sin embargo, consideró que tampoco es cierto que “no pasará nada”.

Civila coincidió con Mujica en que “después de la elección la vida sigue” y que no va a suceder, “en ningún caso, una catástrofe”, pero opinó que las consecuencias “serán importantes”.

En ese sentido, dijo que la LUC también genera “efectos indirectos”. “Tenemos un proyecto encajonado de un gobierno que quiere y que ha reafirmado su idea de ir por una reforma de la seguridad social, con un contenido que, según el informe, va en dirección de aumentar la edad jubilatoria y bajar los haberes de los jubilados. Estamos convencidos de que eso está paralizado porque viene el referéndum. Si el gobierno siente que muchas de estas medidas son respaldadas por la ciudadanía en el referéndum, seguro va para adelante con este proyecto”, evaluó.

Los efectos de la LUC en la economía: aumento de los combustibles, riesgo de lavado de activos y evasión de impuestos

Civila consideró que “cada vez se notan más los efectos” de los artículos del capítulo “Mercado del petróleo crudo y derivados”, en particular por el aumento de los precios de los combustibles, lo que repercute en la canasta básica. “Con estos mecanismos no podemos prever cuánto va a valer el combustible mañana”, opinó.

El artículo 237 de “Reforma del mercado de petróleo crudo y derivados” de la LUC dispuso la creación de un “comité de expertos” por parte del Ejecutivo, que tendrá “acceso a toda la información pertinente, incluida la metodología del nuevo cálculo de precios de paridad de importación”. Civila sostuvo que ese comité remitió un informe al Parlamento que plantea suprimir el subsidio al supergás y a los fletes en un plazo de tres años. “La garrafa va a costar mucho más de lo que cuesta ahora y los combustibles pueden salir más caros en el interior del país que en Montevideo, justamente, por el efecto de no subsidiar los fletes de la distribución de combustibles”, anticipó.

También se refirió a las modificaciones que introduce la LUC en el capítulo IV de “Libertad financiera”, que permite la circulación de hasta 120.000 dólares en pagos en efectivo, según el valor actual de la unidad indexada. En su opinión, esto “favorece el lavado de activos y, por ende, el narcotráfico, el delito y la inseguridad, que tanto se dice combatir”.

Sobre este punto, Gerhard expresó: “A los que no tenemos ese monto de dinero no nos genera ninguna libertad nueva. A los que sí lo tienen les genera mejores condiciones para evadir impuestos y para lavar dinero. Por eso decimos que es una ley de ricos para ricos: genera libertad para una pequeña minoría en detrimento de los asalariados y del Estado, que no puede cobrar los impuestos por estas libertades”.

El diputado del Partido por la Victoria del Pueblo se refirió a los artículos que modifican la Ley de Inclusión Financiera (215, 219, 220, 221, 224 y 225) sobre la obligatoriedad del pago del salario por medio electrónico. “Es una ley que amplía los derechos y las libertades para una pequeña minoría empleadora o que tiene mucho dinero, y que a través de poder pagarle a sus trabajadores como quiera, puede cometer abusos”, planteó.

Como ejemplo, señaló que hace tres días en la Comisión de Legislación del Trabajo escuchó a integrantes de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios comentar que, antes de la Ley de Inclusión Financiera, los trabajadores de los servicios de seguridad y limpieza cobraban el sueldo “en un sobrecito azul, en Ciudad Vieja, y pocas veces los sobres tenían lo que tenían que tener, y muchas veces fuera de plazo”. “Esa libertad para los empleadores abre espacio para que haya una condena y una violación de los derechos de los trabajadores”, aseguró.