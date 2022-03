No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El expresidente José Mujica se refirió este miércoles al referéndum que busca derogar, el próximo 27 de marzo, 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). Según opinó, a esta elección se le ha dado “un importancia desmesurada”, en particular por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou, y en su visión, independientemente de si gana el Sí o el No, no habrá “ningún cambio fundamental”.

“Para mí se le dio una importancia desmesurada [a este referéndum], mucho más importante fue aquel que hacía la suerte de las empresas públicas. Lo que pasa es que este es como un cajón de turco, hay de todo ahí adentro, entonces creo que el mecanismo, el paquetón, es lo más disparatado”, dijo Mujica en diálogo con En Perspectiva.

A su entender, el mecanismo de la LUC “desarticula la función del Parlamento, horada la representatividad. El Parlamento puede tener muchos defectos pero es la institución que expresa más cabalmente la democracia en el Uruguay por su carácter, y no se puede discutir en 70 días semejante paquete”.

Para Mujica aquellos que dicen que el referéndum es “una elección de medio camino” se equivocan: “No hay ningún cambio institucional de importancia y el mundo sigue igual al otro día, con el mismo Poder Ejecutivo, el mismo Parlamento, los mismos intendentes. No hay ningún cambio fundamental”.

El exsenador subrayó que “si triunfa el Sí no hay un cambio fundamental, se retocan algunas cosas”, y que si para el gobierno termina siendo “un revolcón” es porque el presidente “lo quiso asumir así”; para Mujica “es el gobierno que le da la importancia desmedida”.

Si gana el No para Mujica tampoco “pasa nada”: “Muchas veces hemos perdido, nada importante. Esta campaña ha sido un ejercicio y una puesta a punto de la maquinaria interna, tiene sus propios beneficios, incluso si se pierde, porque nos da una estatura real de nuestras fuerzas y posibilidades y multiplica la presencia en la propia sociedad”, evaluó el dirigente del Movimiento de Participación Popular.

“No es ningún fenómeno capital. Soy un mariscal de la derrota, tengo derrotas en el lomo en mi vida, tengo un sentido positivo, y creo que los humanos aprendemos más con las derrotas que con los triunfos”, agregó.

De todas formas, Mujica aceptó el pedido del presidente del Frente Amplio de involucrarse en el último tramo de la campaña y por eso acudirá “a un par de actos y nada más”, adelantó. “Los compañeros han hecho un esfuerzo fabuloso juntando las firmas y todo lo demás, y me parece natural que apelen a todos los recursos que tengan y hay que acordarse de la tracción a sangre”, dijo, y al ser consultado sobre si él era eso, agregó: “Un poquito sí, puedo ayudar a tonificar a unos cuantos compañeros, a invitar a derogar, pero nada más que eso”.

Repitió, como lo ha hecho otras veces, que su objetivo principal es no ayudar a la polarización de la sociedad uruguaya: “No quiero ver a mi pueblo antagonizado como está la Argentina o Brasil, porque eso sería veneno”. Para el exmandatario, “Uruguay tiene cierta estabilidad institucional y eso en el mundo latinoamericano es un mérito, y no quiero contribuir a perder eso porque es una ventaja comparativa enorme”.

Sobre los motivos para votar por el Sí, Mujica aseguró que se centra en el mecanismo de la LUC: “Discrepo con el método, con meter 400 y pico de artículos en la ley, ya me parece un disparate. Se ha dicho que estaba anunciado, etcétera, pero nunca con la cantidad de cosas que cubrió, y que en el fondo se debe a un profundo desconocimiento de lo que es nuestra sociedad”.