No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado (Sipolma) emitió un comunicado en el que expresa “total rechazo a las políticas de recorte de presupuesto implementadas por el gobierno”. Concretamente, el gremio policial se refirió a la reducción, en algunos casos, y retiro, en otros, de la prima por quebranto de caja a funcionarios de Tesorería del Ministerio del Interior (MI).

La medida comenzó a aplicarse el 1° de enero, cuando entró en vigencia el decreto N° 316/021, por medio del que se reglamentó el artículo 45 de la Ley de Presupuesto Nacional de Sueldos, Gastos e Inversiones (N° 19.924) para el ejercicio 2020-2024, que dispone que los “acuerdos suscriptos” con el Poder Ejecutivo “deberán propender al ahorro en función de la racionalización de estructuras de administración y podrán abarcar más de un ejercicio financiero”.

El artículo 3 del decreto establece una nueva escala para el pago de la prima por quebranto de caja, que no podrá superar las 20 unidades reajustables. Por otra parte, el inciso C del artículo 4 estipula que no se dará el beneficio por “la operación, excepcional, de pago en efectivo a proveedores, funcionarios o beneficiarios de cualquier tipo”.

“El gobierno que dice respaldar a la policía le quita beneficios, atacando directamente el ingreso del trabajador, provocando perjuicios económicos. El ministro [Luis Alberto] Heber sigue con la mentira y el relato de respaldo al funcionario policial, y la realidad nos muestra que cada día vemos avasallados derechos legítimamente conquistados”, manifestó la comisión directiva de Sipolma en el comunicado.

Julio Pereira, uno de sus integrantes, dijo a la diaria que la medida se trata de una rebaja salarial de los administradores de los dineros públicos, que se “sintió fuerte en los bolsillos” de “funcionarios subalternos”, una situación que se repite en el Ministerio de Defensa Nacional, donde “sufren en silencio”. En el departamento hay seis funcionarios perjudicados por la medida con la pérdida de hasta 15.000 pesos por semestre, indicó.

Por otra parte, criticó que, mientras se aplica una rebaja salarial a algunos funcionarios, los mandos altos son “privilegiados” por la asignación de vehículos que, en muchos casos, son utilizados para fines personales. Según Pereira, esto implica también un “derroche”, dado el costo del combustible.

Consultado sobre el vínculo con Heber, el referente sindical señaló que no han tenido contacto, ya que, en su opinión, Sipolma fue “catalogado como oposición sindical”. La falta de comunicación también se debe a que el ministro no comenzó investigaciones internas luego de las reiteradas denuncias que hizo el sindicato por irregularidades en el accionar de jerarcas de Maldonado y tras los reiterados pedidos de destitución del jefe de Policía, Julio Pioli.